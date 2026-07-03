Viernes, 03 de Julio 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 3 de julio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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