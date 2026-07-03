Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 3 de julio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta