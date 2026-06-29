Más de 100 personas recién deportadas de Estados Unidos estaban retenidas en un hotel cuando los terremotos sacudieron Venezuela, lo que desató una carrera desesperada por encontrar sobrevivientes y cuerpos sepultados entre los escombros, según relataron sobrevivientes.

Un vuelo de deportación procedente de Miami llegó a Caracas horas antes de los sismos del miércoles . A bordo iban 146 venezolanos, incluidas 19 mujeres y siete niños, según ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que rastrea los vuelos de deportación.

Deportados sobrevivientes narran desesperación tras los terremotos en La Guaira, Venezuela

Lisbeth Portillo, de 58 años, contó que logró salir de entre los escombros del hotel junto con unos 20 deportados más , quienes caminaron por las calles en busca de ayuda. Al salir de los restos del edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles, vieron personas corriendo, algunas desnudas y otras descalzas.

"Caminamos como cinco kilómetros, y yo lloraba y lloraba… no había comunicación", relató Portillo en una entrevista telefónica desde su casa en Maracaibo, Venezuela.

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Llegaron a un edificio de la Guardia Nacional, donde tuvieron la oportunidad de llamar a familiares.

"Nací de nuevo, Dios me dio la oportunidad", afirmó. "Estoy traumatizada", agregó tras una pausa, llorando.

El gobierno venezolano dice que más de mil 700 personas fallecieron.

Portillo quedó atrapada en la ofensiva del gobierno de Trump para realizar deportaciones masivas. En mayo, ICE Flight Monitor registró 288 vuelos de deportación a 38 países , entre ellos, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chile y Costa de Marfil.

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Estados Unidos realizó 12 vuelos de deportación a Venezuela en mayo , con operaciones tres días a la semana, según ICE Flight Monitor. Los vuelos de deportación al país sudamericano se reanudaron en febrero de 2025 tras una pausa de 13 meses.

Portillo contó que el gobierno los llevó al Hotel Santuario La Llanada, donde les hicieron exámenes médicos y les entregaron documentos de identificación. Les dijeron que al día siguiente irían a casa.

Portillo se alojaba en una habitación del segundo piso con otras 16 mujeres. Salió a un balcón para mirar el mar y vio que el cielo estaba negro; hacía mucho calor. Volvió a la habitación, se acostó en una cama y empezó a sentir que todo se sacudía.

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"Empiezo a escuchar 'papapapa papapa', y veo que las mujeres que estaban a mi lado empiezan a caer", narró, describiendo los sonidos del terremoto. "Todas gritaban pidiendo ayuda".

Y casi de inmediato, el segundo terremoto.

"Siento de nuevo 'papapapa papapapa', y me caigo y quedo enterrada y cubierta por una viga, pero el temblor movió todo donde yo estaba enterrada y pude salir", contó Portillo, quien tiene moretones por todo el cuerpo.

JM