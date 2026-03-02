Muchas parejas de enamorados buscan darse una escapada romántica para salir de la rutina y disfrutar del tiempo juntos, sin ningún tipo de preocupación. Para no ir muy lejos, si es que no se tiene el tiempo para realizar un viaje más extenso, en Jalisco hay una gran variedad de lugares para visitar en pareja.

Desde lugares dentro de la misma Zona Metropolitana, hasta encuentros con la naturaleza, Jalisco alberga muchos sitios para disfrutar en pareja, y a continuación te detallamos cuales.

Del Carmen Concept Hotel

En el centro de la ciudad se encuentra una finca neoclásica de 1867, la cual fue restaurada y convertida en un hotel de lujo, en el que se combina la hotelería de finales del siglo XIX, con los diseños y la modernidad de la actualidad.

El hotel está ubicado en la Calle Jacobo Gálvez #45, en el Centro Histórico de Guadalajara.

Villa Ganz Hotel Boutique

Este hotel es catalogado como el primer hotel boutique de lujo en Guadalajara. Está ubicado en una vieja residencia de los años 30, la cual fue restaurada y ahora alberga huéspedes de todo tipo.

Cuenta con 10 habitaciones decoradas, además de varios jardines y áreas comunes. Está situada junto a la colonia Americana, en donde se concentra gran parte de la arquitectura influenciada por la conquista europea.

La dirección es López Cotilla #1739, colonia Americana, Guadalajara.

Hacienda La Magdalena

Se trata de una hacienda antigua que data del siglo XVII , la cual también fue restaurada y acondicionada para recibir huéspedes y celebrar grandes eventos, como bodas. Se ubica en el viejo “Camino de la Plata”, que en la época colonial conducía a Zacatecas.

La dirección es Kilómetro 1.7, carretera Tesistán-Colotlán #1701, colonia La Magdalena, Zapopan.

Hacienda Lomajim

Es una hacienda restaurada conserva sus fincas históricas, que, en tiempos de la Revolución Mexicana, fue hogar de ricos hacendados. A pesar de conservar su tinte antiguo, ahora ofrece servicios de un hotel moderno y lujoso.

Se ubica en Carretera a Colotlán (San Cristóbal de la Barranca), Kilómetro 20.2, Zapopan.

Hotel Los Abolengos

Dentro de Tequila, Pueblo Mágico de Jalisco, se encuentra el Hotel Los Abolengos, una casona restaurada que ofrece una experiencia de lujo y confort para sus huéspedes. Su decoración recuerda a la cultura y tradición del tequila, la bebida de agave producida en el municipio.

Se ubica en Calle México #132, Colonia Centro, Tequila, Jalisco.

Quinta San Carlos

Este es un lugar ideal para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza. Es un hotel ubicado en la ribera del Lago de Chapala, el cual cuenta con una gran vista y ofrece a sus visitantes todas las comodidades de lujo que puedan esperar.

Su dirección es Pino Suárez #1-A, San Pedro Tesistán, Jocotepec, Jalisco.

