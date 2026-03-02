Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y una de ellas cuenta con bandera roja, por lo que el ingreso recreativo a la misma está prohibido debido a las condiciones marítimas.

La Playa del Holly del lado del Río Pitillal tiene la doble activación de bandera roja, por condiciones marítimas, y bandera morada, por presencia de fauna silvestre, por lo que se encuentra prohibido el ingreso debido a considerarse altamente riesgoso.

Por otro lado, ocho playas cuentan con bandera amarilla para este lunes 2 de marzo. Este estado advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. Las playas con estas advertencias son:

Playa Palmares

Playa Conchas Chinas

Playa Muertos

Playa Burros

Malecón

Playa Camarones

Playa del Holly

Playa de Oro

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. En ese sentido, las zonas aledañas al Río Pitillal han mostrado presencia de fauna silvestre sin especificarse qué tipo de animales se encuentran deambulando.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

