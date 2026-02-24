El código rojo ha sido desactivado luego de que, de acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, las condiciones así lo permitieran. Dicho mecanismo había sido establecido el domingo en la ciudad tras los disturbios y quemas de vehículos registrados en distintos puntos de la ciudad y del interior del Estado, tras la captura y caída de Nemesio Oseguera alias “El Mencho”. Sin embargo, las personas usuarias del transporte público reportan todavía afectaciones en el servicio.

Según informó el gobernador, actualmente el transporte público opera al 72% en cuanto a rutas de camiones habituales y al 100% en los sistemas operados por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

"El sistema de transporte público en el área metropolitana de Guadalajara está trabajando ya al setenta y dos por ciento en promedio. Antes de que termine este día, martes, estará trabajando el sistema de transporte público del Área Metropolitana al cien por ciento, por la importancia que tiene llevar y traer a los ciudadanos de Guadalajara", afirmó el mandatario estatal.

Diversos testimonios dan cuenta precisamente de que al transporte público todavía le falta trabajar con normalidad. Por ejemplo, personas usuarias del Macrobús afirman que todavía no está circulando el servicio Express, el cual opera habitualmente "saltándose" estaciones establecidas para llegar a puntos estratégicos con mayor celeridad, como San Juan de Dios, Circunvalación, San Patricio, Independencia Norte, Mirador y Fray Angélico. Debido a esto, afirman, las unidades que circulan parador por parador operan llenos.

"En Macrobús Calzada no funciona la ruta Express, están pasando más separados. Y ayer en la noche las alimentadoras estaban dando servicio hasta donde se les antojaba", refirió Ricardo González.

Entre las rutas que, de acuerdo con personas usuarias, no prestaron servicio durante la mañana se encuentran, por ejemplo, la 175 Domus, la 231, la T21, la 130, las dos vías de la 142, la 639, la C121, la 186 a Tlajomulco y el 641.

Entre las rutas que señalan, están presentando retrasos importantes: se encuentran la 610, la 611, la 174, la 641, la 604, la 646, el 50B, el 25, el 55, la C111 Robles, y la 644 B.

Usuarios también reportan que la ruta 635 en sus vías A y B volvieron a dejar de prestar el servicio. En el transcurso del día comenzaron a prestar servicio rutas como la 186 a Tlajomulco y el 641.

Por otra parte, las personas usuarias señalaron que otras rutas que no forman parte del Sistema de Transporte Público de Mi Transporte, como las rutas que entran a Valle de Los Molinos o las que corren por Carretera a Chapala, no están prestando el servicio en sus derroteros habituales, y algunas incluso avisaron "que terminarían sus corridas temprano.

"Hay muchos retrasos y casi no hay unidades; un chófer de la 631 me comentó que solo trabajarán hasta las 5 y me hicieron venir a trabajar", comentó, por ejemplo, Viveca Chávez. "Mi esposo no pudo irse en camión, le tocó pagar transporte privado porque no pasó alguno en avenida López Mateos, a la altura de Las Águilas con rumbo hacia Circunvalación", lamentó por su parte Less Guillén. "Yo no pude usar transporte ya que las rutas son contadas, no son tantas y vienen súper llenos", señaló además Maripazreséndiz.

"La ruta 608 y la ruta 605 que circulan por Periférico Oriente tardan muchísimo tiempo en pasar, duramos aproximadamente entre 35 o 40 minutos para que pasara el camión. Y como está tardando en pasar, el que pasa sí o sí va superlleno, entonces no pudimos venirnos en el primero, ni en el segundo; tuvimos que tomar tres (camiones) o pagar tres pasajes para poder llegar a nuestro trabajo. Ok, ya estamos en el trabajo ¿Y de ida va a ser lo mismo? ¿Y toda la semana va a ser lo mismo? Ayúdenos, por favor, ayúdenos", pidió Sofía Agape.

Aunque se cuestionó a la Secretaría de Transportes sobre si la ausencia de operaciones fue decisión de los transportistas, o se llevó a cabo algún análisis estratégico por parte de la autoridad estatal para determinar cuáles rutas debían pasar o no, y en qué se basaron para determinarlo, además, por supuesto de si se tiene información sobre las rutas que aún faltan por reincorporarse al servicio, hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

