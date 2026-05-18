La Universidad de Guadalajara (UdeG) impulsa una reestructuración académica para ofrecer trayectorias más flexibles, acreditaciones progresivas y programas adaptados al mercado laboral. La estrategia apuesta por microcredenciales y esquemas de especialización que incentiven a las juventudes a iniciar o continuar su formación profesional.

Este modelo representa una de las principales apuestas de la rectora Karla Planter Pérez, quien impulsa la construcción de una “nueva arquitectura educativa” que conecte de manera gradual los niveles de formación.

La propuesta busca que los estudiantes obtengan acreditaciones durante su formación. Así, quienes concluyan la preparatoria y no quieran cursar una licenciatura tendrán opciones con validez oficial y mejores oportunidades laborales. “Muchos de nuestros estudiantes terminan la preparatoria y no pueden o no quieren estudiar una licenciatura, y eso es totalmente válido. Buscan opciones que no impliquen programas de cuatro o cinco años”, explicó.

Uno de los modelos en desarrollo combina preparatorias técnicas con programas de Técnico Superior Universitario (TSU), para que los conocimientos puedan revalidarse si el estudiante continúa hacia licenciatura o posgrado.

Como ejemplo, Planter destacó el caso de la Preparatoria 11, que ofrece un bachillerato técnico dental. Con este modelo, los estudiantes podrían continuar con un TSU de dos años y después integrarse a una licenciatura afín sin empezar desde cero, pues las materias y conocimientos serían revalidados oficialmente. “Las materias se revalidan según los conocimientos que ya poseen”.

La revisión de esta arquitectura educativa también contempla ajustar contenidos y reducir la duración de algunas carreras. Sin embargo, aclaró que no solo se busca acortar programas, sino identificar los conocimientos esenciales de cada disciplina y reorganizar otros contenidos en etapas posteriores de especialización.

La rectora señaló que este debate ya ocurre en universidades de todo el mundo. Aunque en áreas como Medicina aún hay discusión, en otras ya se plantean licenciaturas de tres años vinculadas con programas de especialización. La UdeG ya inició este modelo en carreras como Geografía y Contabilidad.

Otro de los pilares de esta transformación es la incorporación de microcredenciales avaladas por la Universidad para certificar habilidades y conocimientos específicos como complemento de la formación profesional. Estas herramientas son desarrolladas por UDGPlus, la Dirección de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para la Vida.

En otro proyecto estratégico de largo plazo de la UdeG, se busca fortalecer habilidades que sectores productivos consideran clave para los próximos años, como resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo, resiliencia, liderazgo y adaptación.

“Nos dicen que sí importan los conocimientos, pero más habilidades como la comunicación, la resiliencia o el liderazgo. Muchas cuestiones técnicas las aprenden rápido en el trabajo, pero necesitan egresados capaces de resolver problemas y enfrentar retos”, dijo.

La red hospitalaria, investigación y cuidados, apuestas de la universidad

El primer año de gestión de Karla Planter Pérez al frente de la Universidad de Guadalajara ya perfila los principales ejes con los que busca transformar la vida universitaria y dejar huella en la máxima casa de estudios de Jalisco.

La reorganización académica, el fortalecimiento de la salud pública desde la universidad, la construcción de una agenda de cuidados y el impulso a la investigación forman parte de las prioridades de su administración.

En entrevista con EL INFORMADOR, la rectora detalló cada uno de estos proyectos estratégicos, entre los cuales destaca la consolidación de una red hospitalaria universitaria a través de la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara, una iniciativa que comenzó recientemente en Puerto Vallarta y que posteriormente buscará extenderse a Ciudad Guzmán.

Planter Pérez explicó que el proyecto, impulsado con el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Salud, busca crear espacios especializados para atender pacientes en distintas regiones y formar profesionales de la salud que permanezcan en sus comunidades y fortalezcan la cobertura médica.

Otro de los ejes de su gestión será transformar las trayectorias académicas con un modelo flexible que permita avanzar entre distintos niveles, con salidas acreditadas y opción de reincorporarse después.

La propuesta incluye preparatorias técnicas, programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas vinculadas a posgrados y microcredenciales con aval institucional.

La rectora aclaró que no se busca solo acortar carreras, sino definir los conocimientos esenciales que les dan identidad y reorganizar el resto de forma modular para enlazarlas con posgrados. “Es encontrar la identidad de lo que hace que esa carrera sea lo que es”.

La transformación responde a los cambios acelerados de la sociedad y el mercado laboral, donde hoy se valoran más la adaptación y las habilidades blandas. “Necesitamos egresados con capacidad para resolver problemas, con inventiva, resiliencia y habilidades para trabajar en equipo”.

El tercer eje de la administración universitaria será la agenda de cuidados para estudiantes y personal académico y administrativo. La rectora señaló que las universidades deben acompañar a las personas durante los distintos procesos complejos de la vida.

Entre las primeras medidas está la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. Planter Pérez afirmó que los hombres también tienen derecho y responsabilidad en el cuidado de sus hijos, sobre todo en las primeras semanas de vida.

La Universidad también reforzó las estrategias de atención emocional y acompañamiento psicológico para la comunidad universitaria. Aunque no sustituyen terapias especializadas, ofrecen orientación, escucha y canalización para quienes atraviesan momentos difíciles.

Entre las acciones destaca una línea telefónica de acompañamiento y herramientas digitales como el chatbot de la app LEO, que ofrece orientación inmediata y facilita el acceso a redes de apoyo. “Estamos ampliando la red de primeros contactos” para quienes atraviesan un mal momento.

En materia de investigación, la administración busca fortalecer tanto a investigadores consolidados como a jóvenes académicos que aún no ingresan al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Para ello, la UdeG prepara un programa de acompañamiento con talleres de escritura científica, apoyos para publicaciones, traducciones y asesoría especializada por disciplina.

“No es fácil ingresar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Por eso queremos acompañarlos desde talleres de escritura científica hasta apoyos para publicar en revistas especializadas”, señaló Planter Pérez.

Además, la universidad impulsa programas de incorporación temprana para estudiantes interesados en la investigación y la creación de un Consejo de Investigación que defina prioridades institucionales y fortalezca la generación de conocimiento.

Se busca definir las prioridades científicas

La Universidad de Guadalajara trabaja en la conformación de un Consejo de Investigación que buscará orientar las prioridades científicas de la institución y fortalecer la incidencia social de los proyectos académicos desarrollados en la casa de estudios, afirmó la rectora.

Explicó que este organismo funcionará como un consejo integrado por especialistas y académicos con amplia trayectoria, aunque también incluirá perfiles jóvenes, con el propósito de generar un espacio que permita diseñar nuevas estrategias de investigación y asesorar a la administración universitaria sobre las áreas prioritarias para la institución.

Adelantó que el consejo podría quedar formalmente integrado en aproximadamente dos semanas y estaría conformado por alrededor de 12 integrantes.

Además, señaló que la universidad desarrolla programas para fortalecer a investigadoras e investigadores que todavía no forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mediante talleres de redacción científica, apoyos para publicaciones, traducciones y asesorías especializadas.

En ese sentido, la rectora añadió que también se prepara un programa de incorporación temprana dirigido a estudiantes interesados en la investigación, quienes podrán integrarse a equipos encabezados por investigadores consolidados y participar en proyectos con apoyo económico.

El objetivo, explicó, es fortalecer la investigación dentro de la universidad y comenzar a preparar el relevo generacional en las distintas áreas científicas y académicas de la institución.

Mejor atención para la comunidad

La Universidad de Guadalajara comenzó a consolidar una agenda integral de cuidados que acompañe a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos en temas de maternidad, paternidad, salud emocional y bienestar, dijo la rectora general, Karla Planter.

“El tema de cuidados es una de las grandes agendas que tenemos aquí”, afirmó la rectora al explicar que este eje busca reconocer que las instituciones educativas también deben responder a las necesidades humanas de su comunidad.

Entre las primeras acciones implementadas destacó la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad para trabajadores universitarios. El permiso para mujeres pasó de tres a casi cuatro meses, mientras que para los hombres aumentó de cinco a 30 días.

“Los hombres tienen el mismo derecho que las mujeres de disfrutar a sus hijos y también la misma responsabilidad de hacerse cargo, sobre todo durante el primer mes”.

Planter Pérez señaló que estas medidas buscan reducir presiones emocionales y facilitar la adaptación familiar, especialmente para madres trabajadoras.

Otro de los ejes prioritarios es el fortalecimiento de la atención emocional y la salud mental. La rectora reconoció un aumento de casos de ansiedad y depresión entre integrantes de la comunidad universitaria.

Ante ello, la UdeG reforzó redes de primeros contactos, espacios de contención y mecanismos de canalización terapéutica en preparatorias y centros universitarios.

También puso en marcha el programa móvil “Suéltalo”, una línea telefónica de atención emocional y un chatbot en la aplicación LEO para brindar orientación inicial y canalizar casos especializados.

La agenda contempla además inclusión, diversidad, atención a estudiantes con neurodivergencias y baños neutros. “Lo que más le importa a esta universidad es su comunidad estudiantil”, concluyó la rectora.

El bienestar emocional de la comunidad universitaria es prioridad para la rectora. EL INFORMADOR/ J. Acosta

Población estudiantil 2025-2026

Matrícula total: 341 mil 617 alumnos.

Educación Media Superior (preparatorias): 194 mil 518 alumnos.

Educación Superior (licenciatura): 136 mil 235 alumnos.

Sistema de Universidad Virtual: 4 mil 531 alumnos.

Técnico Superior Universitario: mil 519 alumnos.

Posgrado: 4 mil 814 alumnos.

Red Universitaria

Centros universitarios: 19 (incluye el nuevo CUGDL).

Planteles de Educación Media Superior (SEMS): 175 en total, de los cuales 74 son preparatorias y 101 módulos y extensiones.

Presencia geográfica: 110 municipios de Jalisco (cobertura del 88% del territorio estatal).

Personal académico total: 17 mil 300 docentes.

Se replantea el uso de la inteligencia artificial

La incorporación de la inteligencia artificial generativa (IA) forma parte del replanteamiento académico que impulsa la Universidad de Guadalajara dentro de su nueva arquitectura educativa, afirmó la rectora general, Karla Planter Pérez.

El desafío, dijo, ya no es prohibir herramientas como ChatGPT o Gemini, sino enseñar a utilizarlas de forma crítica y responsable, pues ya forman parte de la vida cotidiana estudiantil.

“De acuerdo con la encuesta nacional sobre hábitos y consumos en torno a la inteligencia artificial, vemos que ocho de cada diez alumnos utilizan estas herramientas para hacer tareas o ensayos”.

Ante ello, la UdeG busca replantear las formas de enseñanza y evaluación. “Esa es una realidad. No nos peleemos con ella; busquemos cómo hacerle frente y sacar lo mejor”, señaló.

Planter Pérez explicó que esto implica modificar las dinámicas docentes para fortalecer el pensamiento crítico y la comprensión lectora. “Significa enseñar a los alumnos a preguntar, porque si hacen una pregunta incorrecta, van a tener una respuesta incorrecta”.

Añadió que el reto ya no será detectar textos generados con IA, sino verificar que el alumnado comprenda, interprete y cuestione la información. “Lo más importante es dotar a los estudiantes de herramientas para que puedan juzgar lo que están leyendo”.

La rectora insistió en que la IA debe asumirse como una herramienta complementaria y no como sustituto del razonamiento humano.

CT