Luego de que un sujeto, presuntamente en estado de ebriedad, acosara sexualmente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado martes 6 de noviembre, mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México —del Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP)—, Sheinbaum Pardo anunció que presentó una denuncia contra el individuo, además de preparar una propuesta de reforma para que el acoso sexual se convierta en un delito penal grave, lo que permitiría que quien sea señalado de cometerlo pueda ser sujeto a prisión preventiva oficiosa.

Fue este mismo jueves cuando la Presidenta presentó también su Plan Integral contra el Abuso Sexual, que integra siete puntos de acción específicos con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional para las mujeres que denuncien este delito y promover un cambio cultural basado en el respeto. Entre las siete acciones detalladas se incluyen:

La promoción de la denuncia

La capacitación especializada a funcionarios judiciales

La mejora del acceso a la justicia

La implementación de campañas de concientización dirigidas principalmente a los hombres

Acoso sexual, tipificado solo en 26 entidades del país

En México, solo 26 entidades contemplan el acoso sexual en sus Códigos Penales locales, y este delito no figura como tal a nivel nacional.

El Código Penal Federal únicamente considera el hostigamiento sexual, que, de acuerdo con el artículo 259 Bis, se aplica a “quien con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación”, con sanción de hasta ochocientos días multa.

Además, establece que, si el hostigador fuese servidor público y utilizara medios o circunstancias derivados del encargo, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro hasta por un año.

Sin embargo, el acoso sexual es distinto, pues, según lo establecido por las entidades que sí lo tienen tipificado como delito, se considera acoso sexual el asediar lascivamente a cualquier persona, sin importar el nivel jerárquico o si quien lo comete es una persona desconocida para la víctima. Esto, pese a que, de acuerdo con estadísticas del INEGI, en México siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y cerca del 50% ha referido haber sido víctima de violencia sexual en espacios públicos.

De llegar a establecerse como delito grave a nivel federal, el acoso sexual tendría que incorporarse obligatoriamente en los Códigos Penales locales de todas las entidades del país, lo que permitiría fijar sanciones específicas para quienes lo cometan.

Así puedes denunciar el acoso sexual en Jalisco

Jalisco sí contempla el hostigamiento y el acoso sexual como delitos independientes. El artículo 176 Bis establece que comete el delito de hostigamiento sexual quien, con fines o móviles lascivos, asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo valiéndose de su posición jerárquica o de poder derivada de relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. A quien lo cometa se le impondrán de dos a cuatro años de prisión.

En cambio, el acoso sexual lo comete quien “con fines o móviles lascivos, asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo”, con sanción de uno a cuatro años de prisión. Si el acosador u hostigador es servidor público y utiliza medios o circunstancias derivados de su cargo, además de la pena correspondiente, será destituido de su puesto.

Las víctimas de estos delitos tienen distintas vías para denunciarlos; la primera es el número de emergencias 9-1-1, al cual pueden marcar desde cualquier parte del estado si se sienten en peligro inminente o está en riesgo su integridad física.

En el municipio de Guadalajara, el acoso callejero también se considera una falta administrativa. Por ello, la Comisaría cuenta con la línea exclusiva “Alto al Acoso”, a la cual puede reportarse el acoso callejero. Solo es necesario marcar al 33-1201-6507, explicar la situación, proporcionar la ubicación de la víctima y, de inmediato, una unidad de la Policía tapatía dará seguimiento al caso.

En el espacio público también existen los llamados “Puntos Púrpura”, conectados al sistema de videovigilancia C5, donde las mujeres pueden acudir en caso de ser víctimas de acoso callejero para solicitar ayuda inmediata.

Al tratarse de un delito, las víctimas pueden interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Jalisco, encargada de investigar los delitos del fuero común en la entidad. En el estado, pueden acudir a cualquiera de los cinco Centros de Justicia para las Mujeres, ubicados en:

Guadalajara

Tlajomulco

Tlaquepaque

Puerto Vallarta

Colotlán

También puede recibirse orientación gratuita en el teléfono 33-3668-1880.

La denuncia también puede presentarse en cualquier sede regional de la Fiscalía de Jalisco.

Además, pueden descargarse diversas aplicaciones móviles para reportar emergencias. La primera es la app Código Violeta, que busca reforzar la seguridad de las mujeres en Jalisco mediante el monitoreo e intervención oportuna ante situaciones de riesgo por violencia de género contra mujeres, niñez y personas LGBTTIQ+.

La segunda es Botón de Auxilio, aplicación que conecta directamente con Escudo Jalisco C5 para reportar urgencias médicas, de seguridad y protección civil. Funciona oprimendo un botón en la pantalla del celular que emite una alerta atendida por el C5. Ambas pueden descargarse en sistemas operativos iOS y Android; solo es necesario registrarse para utilizarlas cuando se requiera.

Para conocer más sobre las acciones contra el acoso sexual callejero en Jalisco, puede consultarse la siguiente liga de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH):

https://igualdad.jalisco.gob.mx/acciones/nos-movemos-seguras/

Se busca garantizar el acceso a la justicia de las mujeres

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de 2025, al menos nueve mil 930 mujeres han llamado a los números de emergencia en todo el país para denunciar acoso u hostigamiento sexual. Además, al menos ocho mil 704 han presentado una denuncia formal ante las Fiscalías estatales por ese mismo delito, sin considerar la cifra negra de quienes no denuncian.

Por su parte, cifras de ONU Mujeres indican que al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual “desde muy joven”.

En este contexto, y tras la agresión presuntamente cometida por un hombre en estado de ebriedad en la vía pública, la Presidenta y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentaron el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que contempla siete puntos de acción, iniciando por la homologación del acoso sexual como delito grave, además de agilizar las denuncias y establecer mejores mecanismos de protección para las víctimas.

“Hemos estado trabajando en lo que mencioné el día de ayer, que es que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso: cómo se tiene que hacer eso; cómo; quién debe participar; qué es lo que estamos haciendo. Y, además, una campaña que, como les comenté, vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres”, comentó en conferencia matutina.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó a niñas, jóvenes y mujeres adultas que no están solas, pues hay una Presidenta que las cuida y una Secretaría que trabaja todos los días para ello. Hizo también un llamado a los hombres y a toda la sociedad a construir una nueva relación en la que mujeres y hombres convivan como iguales y con respeto.

Los siete puntos que contempla la estrategia

Homologación del tipo penal de acoso sexual como delito grave en todo el país.

Se unificarán criterios y sanciones; se impulsará que todas las entidades lo consideren delito grave; se agilizará la denuncia y se incorporarán mayores estándares de protección.

Colaboración con el Poder Legislativo.

Se revisarán, armonizarán y homologarán leyes para garantizar el acceso igualitario a derechos. El 13 de noviembre se realizará una reunión con las presidentas de las comisiones de género de los congresos estatales para impulsar las reformas.

Promoción de la denuncia.

Se lanzarán campañas de información y sensibilización para que las mujeres conozcan sus derechos y rutas de atención. Se fortalecerán los protocolos de la Línea 079, opción 1.

Fortalecimiento del acceso a la justicia.

Se coordinará con Fiscalías estatales para agilizar y hacer más seguro el proceso de denuncia, con perspectiva de género. Se firmará un convenio con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Capacitación institucional.

Se formará y capacitará a personal de Ministerios Públicos, Fiscalías, jueces y autoridades judiciales. En coordinación con Secretarías de Movilidad, se implementarán protocolos en transporte público y se capacitará a conductores para prevenir y atender casos.

Cambio cultural.

Se impulsarán campañas de concientización en espacios públicos, laborales, escolares y de transporte, dirigidas principalmente a hombres, así como campañas para fomentar la denuncia.

25N - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se presentará una campaña de comunicación social y los resultados de la ruta de homologación del tipo penal de abuso sexual como delito grave.

