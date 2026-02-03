La Universidad de Guadalajara (UdeG) dio inicio al proceso de registro para aspirantes que buscan ingresar a alguno de sus programas de bachillerato, licenciatura o técnico superior universitario correspondientes al calendario escolar 2026-B .

La convocatoria abarca a los 19 centros universitarios —tanto regionales como temáticos—, los 177 planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y la oferta académica de la Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje para toda la Vida (UDGPlus).

Registro en línea y oferta académica

El trámite comienza con el registro en línea, el cual estará disponible del 1 al 28 de febrero a través del portal de la Coordinación de Control Escolar: www.escolar.udg.mx.

Durante este periodo, las y los aspirantes podrán elegir entre 151 programas educativos, que incluyen licenciaturas, cuatro programas de técnico superior universitario y opciones de bachillerato en modalidades presencial, técnica, semiescolarizada y virtual.

Para tomar una decisión informada, la Coordinación General de Control Escolar sugiere consultar la Guía de Carreras de la UdeG en www.guiadecarreras.udg.mx/, donde se detalla la oferta académica, los perfiles profesionales y los centros universitarios que imparten cada programa, permitiendo a las personas aspirantes elegir conforme a sus intereses, habilidades y lugar de residencia.

¿Cuáles son los programas destacados?

Entre las áreas con mayor demanda se encuentra el sector salud , que ofrece programas como Terapia Física, Radiología e Imagen, Terapia Respiratoria, así como las licenciaturas en Nutrición, Enfermería y Gerontología, disponibles tanto en campus metropolitanos como regionales.

Pago y validación de datos

Una vez concluido el registro, el sistema generará la orden de pago del derecho a examen, misma que deberá imprimirse y liquidarse en la institución bancaria de preferencia antes de la fecha límite indicada. Es fundamental verificar que el pago se realice con el monto exacto y el número de referencia correspondiente, ya que cualquier error invalidará el trámite.

Posteriormente, con el pago confirmado, las y los aspirantes deberán ingresar nuevamente al sistema para cargar su fotografía, huella digital y firma, del 9 de marzo al 8 de mayo.

Al completar este paso se emitirá la solicitud oficial, donde se especificará la fecha, hora y sede del examen de admisión. Este documento debe conservarse, pues es indispensable para poder presentar la evaluación.

Fechas del examen de admisión

La Prueba de Aptitud Académica se aplicará en una sola fecha para cada nivel educativo:

23 de mayo: L icenciaturas y técnico superior universitario

icenciaturas y técnico superior universitario 30 de mayo y 6 de junio: Bachillerato

Quienes no se presenten en la fecha asignada perderán automáticamente su derecho a participar en el concurso de ingreso.

Entrega de documentos y dictamen

Después del examen, las y los aspirantes deberán subir al sistema la documentación restante para completar su solicitud: certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP. El periodo para realizar este trámite será del 25 de mayo al 31 de julio; de no cumplirlo, el proceso quedará inconcluso.

Los resultados de admisión se publicarán el lunes 10 de agosto en el sitio de la Coordinación General de Control Escolar y en www.gaceta.udg.mx. Las personas admitidas deberán seguir las indicaciones específicas que les haga llegar su centro universitario.

¿Cuándo será el inicio de clases?

El calendario marca el inicio de actividades académicas el:

10 de agosto para estudiantes de bachillerato

17 de agosto para programas de licenciatura

Oferta virtual sin examen de admisión

La UdeG, a través de UDGPlus, también pone a disposición programas de bachillerato y licenciatura en modalidad virtual, los cuales no requieren presentar examen de admisión. En su lugar, las y los aspirantes deberán aprobar un curso en línea de cinco semanas, diseñado para evaluar competencias básicas y familiarizarles con la modalidad educativa.

UDEG

Las licenciaturas disponibles en esta modalidad son:

Administración de las Organizaciones

Bibliotecología y Gestión del Conocimiento

Comunicación Digital y Periodismo

Desarrollo Educativo

Desarrollo de Sistemas Web

Gestión Cultural

Mercadotecnia Digital

Seguridad Ciudadana

Tecnologías de la Información

Además del Bachillerato Virtual.

El catálogo completo de programas académicos puede consultarse en www.udg.mx/es/oferta-academica, organizado por centro universitario y área del conocimiento.

Para más información sobre UDGPlus, las personas interesadas pueden visitar www.udgplus.udg.mx, comunicarse vía WhatsApp al 33 3268 8880, escribir al correo atencion@udg.mx o llamar a los teléfonos 33-3268-8888, 800-5819-111 (opción 1) y, desde Estados Unidos, al +1-877-449-0230.

Con información de UdeG.

