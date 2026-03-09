Luego de las cancelaciones registradas a finales de febrero por los hechos violentos ocurridos tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en Tapalpa, la llegada de cruceros a Puerto Vallarta comenzó a reactivarse, informó la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

La dependencia estatal señaló que, después de los bloqueos registrados el pasado 22 de febrero, algunos cruceros que tenían programado arribar al destino turístico cancelaron sus visitas. Los acontecimientos violentos provocaron la quema de más de 200 vehículos y 60 establecimientos comerciales por parte de la delincuencia organizada, lo que impactó temporalmente la actividad turística en el puerto.

Durante la última semana de febrero, varias embarcaciones no ingresaron a Puerto Vallarta debido a la situación generada por estos hechos, lo que interrumpió momentáneamente la agenda de arribos programados para ese periodo.

Sin embargo, la actividad comenzó a normalizarse con la llegada del crucero Norwegian Bliss, que marcó el reinicio de las operaciones en el puerto y el arranque de una agenda que contempla 14 arribos de cruceros durante el mes de marzo.

La embarcación, de 330 metros de eslora, atracó en la terminal portuaria a las 5:45 horas con 4 mil 300 pasajeros a bordo, además de la tripulación. Su llegada fue considerada de alta relevancia estratégica, ya que representó el regreso de las operaciones de cruceros al puerto tras las cancelaciones registradas en los últimos días de febrero.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Turismo, el navío permanecerá en el destino hasta las 18:00 horas, lo que permitirá a los visitantes recorrer distintos atractivos de la ciudad, entre ellos el Malecón, el Centro Histórico y la oferta gastronómica que caracteriza al destino turístico.

Para marzo, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) confirmó un calendario de 14 arribos de cruceros a Puerto Vallarta, lo que permitirá retomar la actividad turística vinculada a este segmento.

Entre las embarcaciones programadas para llegar al puerto durante este mes se encuentran el Royal Princess, Ruby Princess, Navigator of the Seas, Carnival Panorama e Island Princess.

Además, se prevé que en cuatro fechas del mes se registren jornadas de doble arribo, lo que incrementará el flujo de visitantes en el destino. Estas jornadas están previstas para los días 11, 18, 24 y 31 de marzo.

La presencia simultánea de dos cruceros en el puerto se traduce en un mayor movimiento turístico y en una derrama económica más amplia para los prestadores de servicios locales, incluidos comercios, restaurantes y operadores turísticos.

La Secretaría de Turismo también destacó que la actividad de cruceros en Jalisco ha mantenido una tendencia positiva en los últimos meses.

De acuerdo con el reporte de la dependencia correspondiente al cierre de enero de 2026, el Estado registró la llegada de 25 cruceros durante ese mes, lo que representó un incremento de 25 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Asimismo, el gasto promedio de los cruceristas se ha mantenido al alza, alcanzando mil 800 pesos durante el último periodo evaluado.

Las cifras también reflejan el crecimiento que ha tenido este segmento turístico en el puerto durante el último año. En 2025, Puerto Vallarta recibió un total de 171 cruceros, que transportaron a 535 mil 132 pasajeros.

La llegada de estos visitantes generó una derrama económica anual estimada en 963.2 millones de pesos para el destino.

Esta tendencia se mantuvo al inicio de 2026. Tan solo durante enero, Puerto Vallarta atrajo a 68 mil 144 cruceristas, lo que representó un incremento de 6.5 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

La derrama económica generada en ese primer mes del año alcanzó los 115.8 millones de pesos, consolidando así el liderazgo de Jalisco en el sector de cruceros a nivel nacional.

Beneficios del turismo de los cruceros en el puerto

El turismo de cruceros representa uno de los segmentos más importantes para la actividad económica de Puerto Vallarta, al generar ingresos directos para diversos sectores vinculados al turismo. Cada arribo implica la llegada simultánea de miles de visitantes que, durante su estancia en el puerto, consumen servicios turísticos, gastronómicos y comerciales.

Uno de los principales beneficios es la derrama económica inmediata que dejan los cruceristas en restaurantes, bares, tiendas de artesanías, transporte turístico y recorridos guiados. Además, el gasto promedio por visitante se ha mantenido en crecimiento, lo que fortalece la economía local y beneficia principalmente a pequeños y medianos negocios.

El arribo constante de cruceros también impulsa la generación de empleos, tanto directos como indirectos, en áreas como transporte, servicios portuarios, guías turísticos, comercio y actividades recreativas. Esto contribuye a dinamizar la economía del destino durante gran parte del año.

Otro aspecto relevante es la promoción internacional que recibe Puerto Vallarta. Muchos visitantes que llegan en crucero conocen el destino por primera vez y posteriormente regresan para estancias más largas, lo que fortalece el turismo tradicional.

Asimismo, la actividad de cruceros favorece el desarrollo de infraestructura portuaria y turística, al requerir instalaciones modernas, servicios logísticos y una oferta turística diversificada. Todo ello consolida a Puerto Vallarta como uno de los principales destinos de cruceros en México.

CT