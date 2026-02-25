¿En dónde está Tuxpan, Jalisco? El corazón del sur del Estado entre montañas, ríos y tradiciones

Tuxpan, Jalisco, es un municipio ubicado en la región Sur del estado, conocido por su clima templado, su historia agrícola y su riqueza cultural. Se encuentra a unos 180 kilómetros de Guadalajara y a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), lo que lo convierte en un punto estratégico entre las zonas rurales y los principales centros urbanos del sur jalisciense.

Rodeado por montañas y bañado por el río Tuxpan, el municipio se asienta en un fértil valle que ha hecho posible la producción de caña de azúcar, café, maíz y frutas tropicales. Este entorno natural ha sido clave para su economía, que también se nutre de la ganadería y del comercio local.

Además de su valor productivo, Tuxpan posee un fuerte arraigo cultural y religioso. Cada año celebra las tradicionales fiestas patronales en honor al Señor del Perdón, que atraen a cientos de visitantes con peregrinaciones, danzas, música de banda y ferias gastronómicas. En el centro del municipio destaca la Parroquia de San Juan Bautista, una construcción de estilo neoclásico que refleja la historia y la fe de su gente.

Tuxpan cuenta con una población cercana a los 40 mil habitantes y forma parte de la llamada Región Sierra de Amula, compartiendo vínculos históricos y comerciales con municipios vecinos como Tonila, Zapoltitic y Zapotitlán de Vadillo.

El municipio también se distingue por su gastronomía típica, donde destacan platillos como el pozole tuxpanense, las carnitas, los tamales y el pan artesanal. Su gente, hospitalaria y orgullosa de sus raíces, ha sabido preservar tradiciones mientras impulsa el desarrollo local.

Así, Tuxpan se consolida como un destino representativo del sur de Jalisco: un lugar donde conviven la naturaleza, la fe y la calidez de su comunidad.

