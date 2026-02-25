Miércoles, 25 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Dónde presentar una denuncia por robos e incendios de autos y negocios tras bloqueos?

La Fiscalía insta a los ciudadanos afectados en todos los municipios del Estado por los hechos violentos del 22 de febrero

Por: Elsy Angélica Elizondo

Las y los interesados pueden consultar la ubicación de la agencia más cercana a su domicilio. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

Las y los interesados pueden consultar la ubicación de la agencia más cercana a su domicilio. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

La Fiscalía del Estado de Jalisco habilitó agencias especiales del Ministerio Público con el objetivo de facilitar la presentación de denuncias por los hechos ocurridos a partir del domingo 22 de febrero, cuando se registraron múltiples robos e incendios de vehículos y establecimientos comerciales en la entidad.

Las personas afectadas pueden acudir a las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicadas en Calle 14, número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara, para presentar su denuncia correspondiente. 

LEE: Gobierno de Jalisco restablece circulación en puntos carreteros bloqueados

Además, la dependencia informó que puso a disposición el número de WhatsApp 33-1046-6984, mediante el cual se brinda orientación y atención a víctimas que requieran apoyo o tengan dudas sobre el proceso.

La Fiscalía recordó que todas las delegaciones regionales también están habilitadas para recibir denuncias de hechos ocurridos fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las y los interesados pueden consultar la ubicación de la agencia más cercana a su domicilio en el siguiente enlace oficial: www.fiscalia.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/agencias-del-ministerio-publico/delegaciones-regionales 
 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones