La Fiscalía del Estado de Jalisco habilitó agencias especiales del Ministerio Público con el objetivo de facilitar la presentación de denuncias por los hechos ocurridos a partir del domingo 22 de febrero, cuando se registraron múltiples robos e incendios de vehículos y establecimientos comerciales en la entidad.

Las personas afectadas pueden acudir a las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicadas en Calle 14, número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara, para presentar su denuncia correspondiente.

Además, la dependencia informó que puso a disposición el número de WhatsApp 33-1046-6984, mediante el cual se brinda orientación y atención a víctimas que requieran apoyo o tengan dudas sobre el proceso.

La Fiscalía recordó que todas las delegaciones regionales también están habilitadas para recibir denuncias de hechos ocurridos fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las y los interesados pueden consultar la ubicación de la agencia más cercana a su domicilio en el siguiente enlace oficial: www.fiscalia.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/agencias-del-ministerio-publico/delegaciones-regionales



