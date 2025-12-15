La Línea 4 del Tren Ligero inicia operaciones hoy. Tras tres años de construcción y con obras aún pendientes, el sistema de transporte masivo comenzará funciones a partir de las 13:00 horas.

El gobernador Pablo Lemus inaugurará la cuarta línea del tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con un recorrido de 21 kilómetros que conectará el centro de Tlajomulco de Zúñiga con los límites de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara.

De acuerdo con Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el principal beneficio será el ahorro de tiempo para los usuarios. El traslado desde Tlajomulco Centro hasta la colonia Las Juntas representará hasta 60% menos tiempo frente a otras opciones de transporte. “Vas a llegar en 30 minutos, a la altura de la estación Jalisco 200 Años, y a Las Juntas en 38 minutos”, explicó.

El proyecto requirió una inversión de nueve mil 500 millones de pesos, aportados por el Gobierno de Jalisco, el Gobierno federal y la iniciativa privada mediante un esquema de Asociación Público-Privada, ejecutado por el consorcio Tren Ligero Línea 4 y Mota-Engil. El trazo comparte vías con el tren de carga.

Se prevé que beneficie a 106 mil usuarios diarios, al considerar también cinco rutas alimentadoras que conectarán estaciones con colonias de Tlajomulco y el Centro de Guadalajara.

El sistema operará inicialmente con un solo vagón por tren y contará con 12 unidades, de las cuales nueve estarán en servicio cotidiano. Cada tren tendrá capacidad para 300 pasajeros y una frecuencia aproximada de nueve minutos.

Persisten obras pendientes en el corredor; sin embargo, no afectan la operación inicial. Del 15 al 31 de diciembre, el servicio será gratuito. El horario de operación será de 06:00 a 21:00 horas y, a partir del 1 de enero, de 04:30 a 22:30 horas.

Lanzan rutas alimentadoras de la Línea 4 para interconectar colonias