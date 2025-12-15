El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue desarticulado un grupo criminal dedicado al robo violento de autotransporte de carga, tras una investigación de cinco meses y operativos conjuntos en el Estado de México e Hidalgo. La operación derivó de las mesas permanentes de trabajo con la Guardia Nacional y las cámaras del sector transportista, donde se denunció un incremento sostenido de asaltos en corredores carreteros estratégicos.

Según García Harfuch, las denuncias permitieron identificar una alta incidencia delictiva en municipios colindantes entre ambas Entidades, especialmente en carreteras federales como la 130, la 135 y el Arco Norte. Con labores de inteligencia se detectó la estructura de la organización, su liderazgo y zonas de operación. El grupo vigilaba unidades de carga, seguía su ruta, detenía a los operadores mediante engaños y los sometía a violencia, incluso en modalidad de secuestro exprés, para despojarlos de mercancía.

Como resultado, la Fiscalía General de la República cumplimentó órdenes de cateo en siete inmuebles donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas Mario Iván “N”, identificado como líder de la célula. En los operativos se aseguraron 13 armas de fuego, dos mil litros de hidrocarburo, 12 vehículos de pasajeros, cuatro de carga, inhibidores de señal, equipo tecnológico y los inmuebles utilizados para almacenar productos y vehículos ilícitos.

El funcionario estatal destacó que esta acción reducirá de manera directa el robo a transportistas en la región, al neutralizar una banda que operaba recurrentemente en corredores logísticos.

A nivel nacional, el robo al autotransporte sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto económico. Aunque la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Jalisco reportó que de enero a marzo de 2025 los robos disminuyeron a 116 casos, el fenómeno continúa al alza en otros corredores. Los Estados con mayor incidencia son México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.

El delegado de la Canacar en Jalisco, Alfredo Cárdenas Garza, reconoce avances en la Entidad, pero advierte que el panorama nacional es preocupante. “No han bajado los robos; cada día se incrementan porque lo sentimos. Transportistas de Chihuahua, Sonora, Veracruz… todos se quejan”, afirmó.

La Guardia Nacional informó que el robo a transportistas aumentó 9.3%, pese al incremento de efectivos en carreteras el año pasado. En respuesta, se reforzó la vigilancia con 759 elementos adicionales y 354 vehículos en tramos como México-Querétaro, Arco Norte, Amozoc-Perote y Nochixtlán-Cuacnopalan.

Las cifras confirman el desafío: en 2024 se registraron más de 24 mil robos de carga, un incremento del 16% respecto a 2023. Más del 80% de los asaltos ocurre en los seis Estados mencionados que concentran la actividad industrial del país.

La diversificación de mercancías robadas -electrónicos, alimentos, ropa, alcohol, cigarros y refacciones automotrices- evidencia la estructura del mercado negro, donde bandas incluso infiltran almacenes para identificar los camiones más rentables.

García Harfuch reiteró que el combate al robo en carreteras continuará desde todos los frentes: inteligencia, coordinación interestatal y atención inmediata a las denuncias ciudadanas.

CT