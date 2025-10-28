Maiceros liberarán carreteras por lapsos de media hora para iniciar diálogo

La cita que tenían los productores de maíz en la Secretaría de Gobernación a partir de las 20:30 horas de este martes aún no ha iniciado porque les pidieron que desbloquearan todos los tramos carreteros y autopistas para poder iniciar el diálogo.

Edgar Ortiz, presidente de Amigos por el Campo, explicó que la reunión se retrasó por esta condición que pusieron funcionarios de la dependencia.

"Estamos en Secretaría de Gobernación, pero todavía no hay mesa porque no está desbloqueado en los tres estados (Jalisco, Guanajuato y Michoacán)", explicó.

Detalló que ya comenzaron a desbloquear el kilómetro 40, la caseta de Ocotlán y la carretera a Nogales por espacio de 30 minutos.

Esta tarde los dirigentes de los maiceros se reunieron en la Ciudad de México con diputados y senadores quienes intervinieron para que los maiceros fueran recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Tras reunirse con integrantes de la Comisión de Agricultura encabezada por la senadora Olga Sosa los productores ofrecieron liberar un carril de sus bloqueos a cambio de un diálogo en la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo debido a que no han liberado o desbloqueado en todos los puntos que tenían bloqueados la reunión no ha iniciado.

Los productores de maíz se manifiestan desde este lunes en varios puntos del país y exigen un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada.

