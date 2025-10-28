Bianca Sunderman presenta su primer informe al frente del DIF Tlajomulco

La presidenta honorífica del Sistema DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman, destacó durante su primer informe de actividades al frente del organismo el modelo de atención social, basado en la cercanía, empatía y participación activa, con siete ejes de trabajo orientados en el bienestar de la ciudadanía.

Los ejes son alimentación, familia, salud, inclusión, desarrollo, servicio y respuesta a la adversidad. Con ellos, la presidenta resaltó que se ha construido un DIF más cercano, en coordinación con el presidente municipal, Quirino Velázquez Chávez. "De verdad que me da muchísimo gusto ver las puertas abiertas de un DIF cercano, que siempre trabajó con el corazón por delante. Este primer informe es de todas y de todos, de quienes compartimos un mismo sueño, un mismo anhelo por nuestro lindo Tlajomulco", dijo.

En cuanto a alimentación, se busca garantizar la seguridad alimentaria para la infancia del municipio, así como para adultos mayores y familias vulnerables. En lo que va de la administración municipal se han entregado más de 11 mil despensas. El eje familia está enfocado en la protección, formación y fortalecimiento de los vínculos familiares, por lo cual se instaló el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En tanto, con la estrategia Salud Cerca de Ti, más de 15 mil 300 familias cuentan con atención médica en Tlajomulco, mientras que con el eje inclusión se busca el acompañamiento de personas con discapacidad y adultos mayores, así como con sus familias, a través de espacios de inclusión, como centros de atención, talleres y servicios de rehabilitación. El DIF municipal también ofrece, dentro del objetivo de desarrollo, talleres ocupacionales y de capacitación. Asimismo se creó la Universidad DIF y se puso en marcha el programa Formación EmprenDIF.

Por último, los ejes servicio y respuesta a la adversidad contemplan alianzas entre empresas, asociaciones civiles, voluntariado y ciudadanía, lo que ha permitido donativos en especie superiores a 25 millones de pesos, y la instalación de comedores comunitarios y entrega de apoyos para familias afectadas por inundaciones.

La presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, reconoció el trabajo de Sunderman y el de los integrantes del DIF Tlajomulco. "Querida Bianca, este primer año refleja un trabajo serio, constante y profundamente humano. Has sabido construir una institución cercana, con resultados tangibles y con una visión clara: poner a las personas en el centro de cada decisión".

Por su parte, el alcalde se comprometió a seguir fortaleciendo los trabajos en conjunto entre el Ayuntamiento y el organismo. "El extraordinario equipo del DIF Tlajomulco ha demostrado que cuando se trabaja con el corazón, se logran grandes resultados. Sigamos redoblando esfuerzos por nuestro municipio y por nuestra gente", anotó.

MF