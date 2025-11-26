Luego de que se diera a conocer el reporte de la privación de la libertad de dos elementos agentes de investigación federales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el hecho.

A través de una tarjeta informativa la institución federal explicó que se trata de dos elementos de la SSPC, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco.

La SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, señaló que desde el día de ayer martes 25 de noviembre los agentes se hallaban en la Zona Metropolitana de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial, sin embargo, se perdió comunicación con ellos.

Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, añadió la dependencia federal, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

De forma extraoficial se indicó que el vehículo, un Nissan Sentra gris de reciente modelo, tenía impactos de bala y huellas de líquido hemático. En el sitio quedaron alrededor de siete cascajos de bala.

"La SSPC mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, a fin de ejecutar todas las acciones necesarias para localizar a nuestros compañeros, privilegiando en todo momento su integridad y seguridad", refirió la dependencia federal.

Añadió también que las familias de los elementos, de quienes no se reveló su identidad, cuentan ya con el acompañamiento y el respaldo absoluto de esta institución, "que permanece atenta a brindarles todo el apoyo necesario".

Asimismo, finalizó la SSPC, las instituciones del Gabinete de Seguridad han dispuesto todos los recursos a su alcance para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

NA