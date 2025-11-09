Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 9 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 14 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

