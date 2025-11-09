Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 9 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

