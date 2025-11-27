La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo viernes 28 de noviembre, algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos en el municipio de Guadalajara a partir de las 6:30 de la mañana debido a que se realizará una carrera deportiva.

Por dicho evento deportivo se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Revolución, Corregidora, Calzada Olímpica, y el Boulevard General Marcelino García Bárragan.

Las rutas que se detendrán al paso de las y los corredores son:

C52, C58, C60, C61, C87, C96-V1, C96-V2, T09 Circuito Oblatos, T15-C04 y vías, C97-V1, T13C Centro Médico, C38-V1, C38-V2, T11B, T09-C1 circuito, T13C-C02 Villas Andalucía, C34 y C59, T15 y vías, T15-1, T18 y T18A Terranova.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

