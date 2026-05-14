¿Cierres en carretera a Chapala por obras y nuevo acceso al Aeropuerto terminan antes del Mundial? Esto sabemos

El aumento en la afluencia de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que se verá potenciado por la próxima realización del Mundial 2026, ha requerido la puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029, el cual comenzó una nueva etapa con la construcción de otro acceso vial en la carretera a Chapala.

La obra consta del montaje de una estructura metálica en el puente de salida de la carretera a Chapala y se realizará del 13 al 30 de mayo en horario nocturno, con el propósito de aminorar las afectaciones a los automovilistas y concluir antes de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio y tendrá su primer partido en Guadalajara el 18 de junio.

Esta intervención, llevada a cabo en coordinación con el Gobierno de Jalisco, requerirá el cierre de algunos carriles. Según el calendario difundido por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), las restricciones a la circulación quedarán de la siguiente manera:

13 y 14 de mayo: cierre del carril lateral derecho en sentido Guadalajara-Aeropuerto.

15 y 16 de mayo: cierre de carriles laterales y del carril de baja (derecho en centrales) en sentido Guadalajara-Aeropuerto.

19 al 21 de mayo: cierre de carriles centrales en sentido Guadalajara-Aeropuerto.

21 y 22 de mayo: cierre de dos carriles centrales para habilitar un contraflujo en ambos sentidos.

29 y 30 de mayo: cierre de dos carriles centrales para habilitar un contraflujo en ambos sentidos.

El GAP pidió a los usuarios de la terminal aérea considerar tiempos extra de traslado si tienen vuelos programados durante las fechas de la obra.

EL INFORMADOR/J. Acosta

Obras en el aeropuerto de Guadalajara rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con estimaciones, se espera que el flujo de pasajeros aumente a dos millones durante junio en el Aeropuerto de Guadalajara con motivo del Mundial 2026, incluyendo visitantes en general, jugadores de distintas selecciones y organizadores de la FIFA.

Como parte de su plan de expansión, el GAP ha invertido más de 32 mil millones de pesos entre 2020 y 2024 en el fortalecimiento de su infraestructura aeroportuaria, lo que ha permitido implementar tecnología de última generación y ampliar la capacidad operativa en toda su red.

En el aeropuerto de Guadalajara se construyó una segunda pista de 3 mil 538 metros de longitud, se duplicó la capacidad del estacionamiento y se renovó el edificio terminal con 26 mil metros cuadrados adicionales. Además, se edificaron 45 nuevos hangares, un edificio de usos mixtos, un hotel con 180 habitaciones, dos edificios de oficinas y nuevos espacios comerciales.

En la terminal de Puerto Vallarta se construyó una nueva plataforma de aeronaves —con 40 % más capacidad—, se implementaron filtros automatizados de migración en llegadas internacionales y se inició la construcción del nuevo edificio terminal.

En Guadalajara también se trabaja en un patio para taxis de plataforma. Los usuarios serán trasladados desde el aeropuerto hasta este punto mediante camionetas, desde donde podrán abordar los vehículos de servicio.

Por otra parte, Volaris anunció una inversión de 18 millones de dólares para instalar una base de mantenimiento en el aeropuerto de Guadalajara, la cual se prevé concluya en 2027.