SITEURCon el objetivo de fortalecer la movilidad en el oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Gobierno de Jalisco extendió 1.5 kilómetros el trayecto de la Ruta 5-B de Mi Transporte Tren Ligero , incorporando al fraccionamiento Parques del Castillo, en El Salto, a la red de conexión metropolitana.

La ampliación permitirá a las y los habitantes de esta zona enlazarse de manera directa con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero, además de conectar con Independencia Norte de Mi Macro Calzada y con el tramo de Mi Macro Periférico que va de Los Conejos a Periférico Norte. El transbordo hacia la Línea 1 contará con un descuento del 50%.

Las unidades ingresarán al fraccionamiento por las avenidas Castillo de Benavente, Castillo de Chapultepec y Castillo del Monzón, con terminal en la glorieta ubicada en el cruce con Castillo de Belmonte. En el punto de ascenso se habilitó una base con sillas y sanitarios frente al Hospital Comunitario de El Salto.

La Ruta 5-B comparte corredor con la Ruta 5, que parte del Aeropuerto Internacional de Guadalajara —con parada cercana a llegadas nacionales— y ambas alcanzan una frecuencia de paso de 10 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de espera, que antes eran de hasta 40 minutos . También realizan parada en el CUTonalá de la UdeG.

SITEUR

El servicio opera con 21 unidades Mercedes-Benz con capacidad para 80 pasajeros, equipadas con rampa, espacios para silla de ruedas, señalización en Braille y asientos preferenciales, bajo criterios de accesibilidad universal. Estas acciones forman parte de una inversión estatal de dos mil 305 millones de pesos para renovar 203 unidades del sistema.

Autoridades estatales señalaron que la ampliación responde a una estrategia integral para ampliar cobertura, optimizar rutas y mejorar la atención en zonas con alta demanda, como El Salto y Tonalá.

EE