¿Tomas camión hoy? Rutas cambian su recorrido por el Medio Maratón Zapopan

Este domingo 17 de mayo, las principales calles y avenidas del Área Metropolitana de Guadalajara vivirán una intensa jornada deportiva que impactará directamente la movilidad urbana de miles de ciudadanos. La celebración del esperado Medio Maratón Zapopan obligará a realizar ajustes temporales y desvíos estratégicos en el transporte público, por lo que los usuarios deberán anticipar sus salidas para no sufrir retrasos en sus compromisos dominicales.

Rutas de camiones que cambian su ruta hoy 17 de mayo

De acuerdo con la información oficial y los avisos emitidos por la Secretaría de Transporte (Setran) del estado de Jalisco, los cortes a la circulación y las modificaciones en los trayectos de los camiones comenzarán desde las 6:30 am. Las autoridades viales han diseñado un operativo especial coordinado para garantizar la seguridad de los miles de corredores inscritos y, al mismo tiempo, minimizar las afectaciones viales para los transeúntes.

Las primeras rutas de transporte afectadas incluyen a las unidades:

C44

C73

C79

C81

C82

C84

C85

C88

Las cuales tendrán que rodear el polígono principal de la competencia y transitar por calles aledañas durante las primeras horas del día.

Asimismo, los usuarios que utilizan habitualmente las rutas C121A y C136 para llegar a sus destinos deberán tomar precauciones adicionales y salir con tiempo de sobra, ya que sus paradas habituales podrían reubicarse temporalmente.

La unidad V04 de la Ruta López Mateos modificará su paso regular por la zona del evento, por lo que se recomienda encarecidamente a los usuarios de este corredor buscar alternativas de movilidad o salir con mayor tiempo de anticipación hacia sus lugares de trabajo o descanso.

Afectaciones en el corredor T16 y zonas aledañas

Las unidades T16A-C01 y T16A-C01 Tréboles cambiarán su recorrido habitual de manera preventiva, adaptándose a las vías alternas habilitadas por los agentes de la Policía Vial hasta que se liberen por completo las calles principales del circuito.

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De igual forma, la T16B experimentará desvíos temporales en su servicio dominical para ceder el paso a los atletas. Esto incluye a las rutas T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C02, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05 y T16B-C06 La Magdalena, las cuales retomarán su derrotero normal de forma paulatina conforme avance el contingente de corredores hacia la meta.

Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales para mantenerse informada en tiempo real sobre el avance del evento; asimismo, estar muy atento a los canales oficiales de redes sociales de la Secretaría de Transporte.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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