Mañana martes 4 de noviembre a las 10:00 horas de la mañana, los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, realizarán el macrosimulacro Regional por riesgo de tsunami.

Este ejercicio dirigido por la organización gubernamental Protección Civil estatal en coordinación con autoridades municipales de Protección Civil, pretende educar de manera preventiva ante fenómenos naturales que afectan en costas, tales como un tsunami. Ante ello, la cuenta oficial de Facebook de Protección Civil Jalisco recomienda realizar las siguientes acciones:

Mantén la calma y atiende las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Aléjate de la costa y dirígete a zonas altas o puntos de reunión previamente establecidos.

Evita regresar a la playa hasta que las autoridades informen que no existe peligro.

Si estás en el mar, navega mar adentro, lejos de la costa, siguiendo las instrucciones de Capitanía de Puerto.

Ten lista tu mochila de emergencia con documentos, linterna, agua, radio y botiquín.

No difundas rumores y comparte solo información oficial.

Para este simulacro se activarán las bocinas del Sistema Estatal de Alerta de Tsunamis, así como la App "Jalisco Alerta" la cual puede ser descargada tanto para Android como para iOS en las respectivas tiendas digitales de aplicaciones.

Esta es la hipótesis del simulacro

Sismo de magnitud 7.6, profundidad de 12 kilómetros, hipocentro a 76 km al suroeste de Barra de Navidad en la Trinchera Mesoamericana, frente las costas de Cihuatlán Jalisco, mismo que genera un tsunami con un tren de olas cuya máxima altura es de 5.5 metros altura, que alcanzará la franja costera en un lapso de 7 a 14 minutos.

En caso de querer participar en el ejercicio de simulacro, tienes hasta el día de hoy 3 de noviembre para registrarte en este enlace. En caso de hacerlo, a partir del mismo 4 de noviembre se podrán registrar las evidencias de participación de manera que puedas emitir tu constancia de participación.

