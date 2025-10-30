Jueves, 30 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 30 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones