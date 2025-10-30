Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 30 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

