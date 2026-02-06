Un incendio ocurrido durante el mediodía al interior de una vivienda en el municipio de San Pedro Tlaquepaque provocó la muerte de una persona.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía en la calle San Damián al cruce de Ramón Mariscal en la colonia Misión San Francisco del municipio mencionado.

Bomberos del municipio recibieron reportes de un incendio en una casa habitación de dos pisos. Al acudir, los elementos de la corporación observaron a varias personas en el interior de la vivienda.

La vivienda fue arrasada por el incendio del que, hasta el momento se desconoce la causa. Pese a ello, los oficiales comenzaron con las labores para sofocar el siniestro, debido a la rapidez con que avanzó.

Una persona falleció y terminó calcinada, ya que su cuerpo fue encontrado cuando se hacían las labores de remoción de escombros y enfriamiento, el cual se encontraba dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Elementos de Bomberos de Tlaquepaque desplegaron un acordonamiento de la zona, en tanto personal forense así como de la Fiscalía Estatal determinan la media filiación de la víctima, la cual debido a las condiciones del cuerpo, no ha podido ser identificada.

