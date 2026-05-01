El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 1 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 103 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 1 de mayo en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 103 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 44 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 49 puntos IMECA Buena Country 71 puntos IMECA Aceptable Oblatos 63 puntos IMECA Aceptable Centro 58 puntos IMECA Aceptable Tlaquepaque 47 puntos IMECA Buena Águilas 57 puntos IMECA Aceptable Las Pintas 103 puntos IMECA Mala Miravalle 64 puntos IMECA Aceptable Santa Fe 86 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 44 puntos IMECA Buena Santa Anita 69 puntos IMECA Aceptable

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¿Hay contingencia hoy 1 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este viernes 1 de mayo el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire malo en la estación Las Pintas con 103 puntos IMECA; por otro lado, en Santa Margrita se registra buena calidad del aire con 44 puntos IMECA.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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