La modernización integral de la avenida Adolf B. Horn dio ayer un paso clave con la apertura de los primeros tres carriles rehabilitados, parte de un proyecto que busca resolver de manera definitiva las afectaciones por inundaciones y mejorar la movilidad en Tlajomulco.

La obra, considerada una de las más relevantes del año para el municipio, registra un avance del 60 por ciento.

Con esta etapa se habilitan mil 300 metros de pavimento en concreto hidráulico, desde el paso a desnivel hasta Periférico.

Los trabajos incluyen un colector pluvial, bocas de tormenta e infraestructura hidrosanitaria, además de nueva iluminación, cruceros seguros, señalización, vegetación y un camellón central renovado.

“Hoy damos un paso importante al abrir los carriles norte. Esto permitirá intervenir los tramos más dañados por la humedad. Con la SIOP iniciaremos el acueducto que evitará inundaciones y también trabajaremos la superficie de rodamiento del lado sur”, señaló el alcalde Gerardo Quirino Velázquez.

La intervención es conjunta con la SIOP y Gestión Integral del Agua, lo que permite avanzar en un frente mientras se libera otro.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, destacó que esta fase incluyó obras profundas y definitivas bajo la vialidad.

“Los trabajos son definitivos y, en conjunto con la SIOP, arrancaremos el sanitario donde brota todos los días, que es lo que afecta las vialidades, presidente. A partir de este momento, abriendo el tráfico, nos brincamos con maquinaria al otro cuerpo”, detalló.

Las autoridades prometen que con la rehabilitación total de Adolf B. Horn mejorará los tiempos de traslado para la ciudadanía.

EL DATO

¿Cómo operará?

Como parte de esta apertura, entrará en operación un sistema de tránsito pendular que permitirá aprovechar al máximo los carriles ya terminados con concreto hidráulico.

De 05:00 a 15:00 horas: dos carriles con dirección a Guadalajara.

De 15:00 a 05:00 horas: se invierte el sentido para facilitar el retorno hacia Real del Valle.

Las cifras

1300 metros lineales entregados con concreto hidráulico.

280 millones de pesos en inversión conjunta: 200 millones del municipio y 80 millones del Gobierno del Estado.

60 por ciento de avance global de la obra.