Suman más de mil 300 agaveros con certificación Agave Responsable Social

El Consejo Regulador del Tequila informó que a un año de su lanzamiento ya suman más de mil 300 productores que han obtenido los beneficios de la certificación Agave Responsable Social (ARS). Detalló que Mediante este programa se han jimado y enviado a fábricas tequileras más de 158 mil toneladas de agave

La convocatoria de la marca de certificación ARS, fue lanzada en octubre de 2024 y forma parte de las acciones que impulsa el Consejo Regulador del Tequila, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y los gobiernos federal y estatal, para fortalecer la planeación estratégica del cultivo de agave y consolidar la sustentabilidad del sector.

"ARS ha sido un gran esfuerzo conjunto de todos los sectores que conforman la Cadena Productiva Agave Tequila. A lo largo de este año les puedo comentar que ya son más de mil 300 los agaveros certificados, se han jimado y enviado más de 158 mil toneladas de agave a las fábricas tequileras y son 148 empresas las que se han sumado a este programa", destacó Alexis Álvarez, responsable de Certificación Agrícola en el CRT.

En un comunicado el CRT dijo que Agave Responsable Social es una realidad gracias al compromiso y cumplimiento de los agaveros que trabajan de manera sostenible, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y registrando sus plantaciones en tiempo y forma.

"Además de reconocer a los agaveros tradicionales, de incentivar la vinculación directa entre productores, promover la agricultura por contrato, ARS fomenta la profesionalización del sector primario. Recientemente 150 agaveros participaron en un taller sobre agricultura regenerativa, aprendiendo prácticas agrícolas sostenibles que contribuyen a la conservación del suelo y los ecosistemas" agregó Alexis Álvarez.

Para el Consejo Regulador del Tequila la planeación estratégica del cultivo del agave es un trabajo compartido entre todos los sectores de la agroindustria tequilera. Por ello, se continuará impulsando acciones que fortalezcan el conocimiento técnico y la toma de decisiones de los productores de los municipios dentro del territorio de la Denominación de Origen Tequila.

TAMBIÉN LEE: Manuel Clouthier llama a empresarios a vigilar al gobierno

¿Quiénes pueden obtener la marca de certificación ARS?

La marca de certificación Agave Responsable Social (ARS) no tiene costo y está dirigida a los productores de agave que cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con un inventario máximo de 100 mil plantas de agave.

Haber iniciado su registro como productor de agave entre 1994 al 2017.

Estar al corriente con sus obligaciones fiscales (dados de alta en el SAT).

Contar con su Reporte de Compatibilidad ARA, que acredite que sus plantaciones no han causado deforestación.

¿Cómo y dónde registrarse?

Si cumples con los requisitos, acude con tu INE y tu Constancia de Situación Fiscal a cualquiera de las oficinas del Consejo Regulador del Tequila.

Para más información sobre Agave Responsable Social (ARS), visita www.crt.org.mx, consulta las redes sociales del CRT (Facebook, Instagram, X, Tik Tok) o comunícate a los teléfonos 33 10 02 1910 o al 33 10 02 1954.

YC