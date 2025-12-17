Tlajomulco dona predio aledaño a la Línea 4 para bachillerato de la UdeG

El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la donación de un predio a la Universidad de Guadalajara (UdeG) para la construcción de un bachillerato técnico, el cual se ubicará de manera estratégica junto a la estación El Cuervo de la Línea 4 del Tren Ligero. La decisión busca ampliar la oferta de educación media superior y facilitar el acceso de las y los jóvenes de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

Contará con un modelo de formación técnica bajo el esquema de sistema dual, que permitirá al alumnado combinar sus estudios con experiencia laboral, alineando la educación con las necesidades productivas y de desarrollo económico del municipio. Con ello, se pretende fortalecer la preparación académica y profesional de los jóvenes, al tiempo que se favorece su inserción temprana al mercado laboral.

Durante la sesión se destacó que el bachillerato técnico responderá a los perfiles y demandas actuales del entorno regional, y que su ubicación, conectada al transporte masivo, facilitará la movilidad y permanencia escolar de los estudiantes. “Nos da gusto que sea un bachillerato técnico, pensado para formar a nuestras y nuestros jóvenes en los perfiles que requiere el municipio. El sistema dual permitirá que estudien y trabajen al mismo tiempo… y que esa experiencia también sea parte de su evaluación académica”, expresó el alcalde Gerardo Quirino Velázquez.