Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 17 de diciembre determina que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

