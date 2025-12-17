Abandonan en corralones siete de cada 10 motocicletas aseguradas

En Jalisco, siete de cada 10 motocicletas aseguradas terminan abandonadas en los corralones, sin que sus propietarios realicen los trámites para recuperarlas. Así lo informó la Secretaría de Seguridad del Estado, al presentar un balance de los operativos de reforzamiento realizados durante 2025.

Del 1 de enero al 7 de diciembre pasados fueron retiradas de circulación 28 mil 038 motocicletas por diversas violaciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Sin embargo, sólo 30% de éstas fue recuperada por sus dueños. El resto permanece en los depósitos vehiculares —la cifra es mayor a las 15 mil 857 detenidas por la Policía Vial y reportadas la semana pasada, ya que también participan policiales estatales en los operativos en todo el estado—.

Las causas del abandono son diversas. Entre las más comunes se encuentran la falta de documentos para acreditar la propiedad, motocicletas adquiridas a crédito cuyos propietarios optan por dejar de pagar, así como el exceso de multas y recargos, que en muchos casos superan el valor comercial de la unidad. “Son motocicletas con precios de entre 15 mil y 50 mil pesos, y en ocasiones deben más que eso en multas”, reconoció la Secretaría de Seguridad. Por eso las abandonan.

Las infracciones más frecuentes que derivan en el aseguramiento de motocicletas incluyen no portar placas, conducir sin licencia, no usar casco certificado, carecer de póliza de seguro y circular sin tarjeta de circulación vigente. Estas faltas, además de poner en riesgo la seguridad vial, pueden derivar en multas elevadas y el envío del vehículo al corralón.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, subrayó que los operativos no tienen un fin recaudatorio. “Invitamos a los motociclistas a cuidarse. Nuestra prioridad es que quienes circulan respeten la ley… y que las calles sean seguras para todos”.

En mayo pasado, el coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, anunció que las motocicletas que no sean reclamadas en un plazo de 180 días podrán integrarse a un proceso administrativo de subasta pública, con el objetivo de que los Ayuntamientos las utilicen para tareas de seguridad. El procedimiento estará a cargo de las secretarías de Administración y de la Hacienda Pública del Estado, aunque hasta el cierre de esta edición no se ha informado si ya se han subastado unidades.

El contexto es un crecimiento acelerado del parque motociclista. Entre 2010 y 2025, el número de motocicletas en Jalisco se multiplicó por seis, hasta superar un millón de unidades. Y como parte de las medidas de regulación, el Congreso del Estado aprobó para 2026 un aumento en el refrendo, que pasará de 385 a 600 pesos.

El gobernador Pablo Lemus ha señalado que esta política busca reducir la inseguridad y los accidentes viales. “Muchos delitos y accidentes graves involucran motocicletas. Queremos concientizar sobre su uso responsable”.