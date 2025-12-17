Con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y el modelo de transporte público en la entidad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la entrega de 31 nuevas unidades que se integran al servicio de transporte público de Puerto Vallarta.

La puesta en operación de las unidades reducirá la frecuencia de paso en beneficio de más de 14 mil usuarios diarios en rutas troncales y complementarias.

La Secretaría de Transporte anunció que la inversión para la adquisición de las 31 unidades fue en un esquema público-privado por 150 millones de pesos, de los cuales, 33 millones de pesos fueron aportados por el Gobierno del Estado.

Las unidades entregadas están equipadas con aire acondicionado, salidas de emergencia, sistema de videovigilancia y de recaudo, que permitirá a los usuarios realizar un pago electrónico para su pasaje.

La flota está conformada por diez autobuses eléctricos marca Sunwin, 15 unidades a gas natural marca Geely y seis camiones a diésel marca Mercedes-Benz; todas las unidades modelo 2026.

Lemus Navarro informó que en una semana se consolidó el reforzamiento del transporte público, lo que se reflejó con la entrega de 100 nuevas unidades para el Área Metropolitana de Guadalajara, las 31 unidades en Puerto Vallarta, así como la puesta en marcha de la Línea 4 al sur de la metrópoli tapatía.

El mandatario agregó que el sistema de electromovilidad que transitará por la avenida Francisco Medina Ascencio se consolidará en 2026.

Apuestan por energías limpias

Luis Ernesto Munguía González, presidente Municipal de Puerto Vallarta, destacó que los camiones que se integran a la flota de transporte público contarán con energías limpias.

Precisó que el Gobierno de Puerto Vallarta trabaja en el proyecto de una electrolinera, para la próxima puesta en marcha del modelo de electromovilidad.