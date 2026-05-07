La tarde de este jueves se registró una balacera en la colonia La Venta del Astillero, en el municipio de Zapopan.

Tras el reporte de la agresión armada, elementos policiacos se movilizaron al lugar de los hechos para atender la emergencia y desplegar un operativo en la zona.

Alrededor de las 13:30 horas, policías investigadores adscritos al Protocolo Alba de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas fueron interceptados por sujetos armados mientras regresaban de realizar una prospección en un terreno relacionado con una carpeta de investigación por la desaparición de una persona.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Juan Gil Preciado y Lázaro Cárdenas, donde cuatro hombres a bordo de un vehículo color negro les cerraron el paso y abrieron fuego contra los agentes.

De manera preliminar, la Fiscalía de Jalisco informó que tres elementos resultaron heridos.

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