Martes, 23 de Diciembre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este martes 23 de diciembre determina que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

