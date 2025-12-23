Martes, 23 de Diciembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

Redacción web

El clima en El Salto para este martes 23 de diciembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

