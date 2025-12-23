Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 23 de diciembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa