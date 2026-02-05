Alcalde de Tequila que fue detenido presumía fotos con Claudia Sheinbaum

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó este jueves que Diego Rivera Navarro, Presidente Municipal de Tequila, fue detenido como parte de la Operación Enjambre.

Tanto autoridades estatales como federales informaron que el funcionario fue detenido junto con otros servidores públicos, entre ellos el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas.

Los cargos que se le imputan incluyen extorsión a empresarios tequileros y cerveceros de la región, así como presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG). Además, Rivera Navarro había sido denunciado previamente en tres ocasiones por ejercer violencia política de género en contra de regidoras del ayuntamiento.

¿Cuál es la foto que circula de Diego Rivera Navarro y Claudia Sheinbaum?

En las redes sociales del implicado se puede observar una fotografía publicada en 2023 en la que aparece junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La imagen fue tomada cuando la ahora mandataria se encontraba en campaña rumbo a la Presidencia de la República.

En el pie de foto, el funcionario felicitaba a la jefa del Ejecutivo y le expresaba su apoyo, algo común dentro del ámbito político.

“¡Muchas felicidades, querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sigamos haciendo historia!”, escribió Rivera Navarro.

¿Qué pasará con Diego Rivera Navarro tras su detención?

El alcalde, quien llegó al cargo postulado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue detenido tras el cateo de cinco domicilios distintos ubicados en Tequila y en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Hasta el momento se desconoce el estado de su proceso y el futuro de este ; sin embargo, se informó que el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, ya tomó el mando del municipio en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

