Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 19 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 19 de marzo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

