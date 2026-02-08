Este domingo Lorena Marisol Rodríguez fue designada como presidenta municipal interina de tequila en sustitución de Diego Rivera Navarro.

En sesión de Cabildo, Lorena Marisol Rodríguez obtuvo la mayoría de votos contra los otros candidatos que se perfilaban para llegar al cargo.

En total se manejaron tres nombres para sustituir en el cargo a Diego Rivera Navarro tras su detención es en el municipio de Tequila, Jalisco.

Entre los nombres que se mencionaban estaba el de Omar Alejandro Ramírez Velez, síndico en funciones, quien es uno de los más cercanos del presidente detenido.

Otro que se menciona es Fernando Contreras Salazar, quien es síndico municipal con licencia.

Y Guillermo Cordero, regidor del PAN y excandidato de ese partido a la presidencia y de quien dicen se perfilaba para ser el candidato con más apoyo.

Lorena Marisol Rodríguez recibirá una pesada herencia: deudas millonarias, cientos de demandas laborales, obras inconclusas y una larga lista de problemas que hoy comprometen seriamente la estabilidad financiera y administrativa del municipio.

El alcalde morenista de Tequila y otros funcionarios municipales fueron detenidos el jueves pasado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CNG.

En primer lugar, José Cuervo denunció que varios funcionarios públicos municipales, entre ellos el presidente municipal, les exigían el pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta Cuervo 1800.

El Ayuntamiento argumentaba que la empresa había incumplido en la renovación de licencias municipales, de operatividad y de construcción, así como con su obligación fiscal con el impuesto predial; Cuervo advertía que el cobro estaba "sobrevaluado", pues era mucho mayor a lo que habían pagado en años anteriores.

El pasado 10 de diciembre representantes de la empresa y Rivera Navarro llegaron a un acuerdo en el que la compañía habría de pagar alrededor de 17 millones de pesos a fin de que no fuera clausurada la fábrica. Sin embargo, un día después Cuervo presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado por extorsión. El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el edil habría recurrido al mismo modus operandi contra al menos otras 10 tequileras.

Además se tiene conocimiento que el edil Diego Rivera Navarro lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CNG.

El alcalde de Tequila, también enfrenta denuncias por política de género en contra de regidoras del Ayuntamiento, una de ellas perteneciente a su mismo partido; y una más por presuntamente haber convertido en oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), esta última a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el Gobernador Pablo Lemus.

