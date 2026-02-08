El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a la población a vacunarse contra el sarampión además de evitar alarmarse.

“Hay que seguir las indicaciones de las autoridades, tener precaución en los contactos, pero sobre todo los que no están vacunados aprovechar la vacuna que es gratuita, es segura y hay que atender”, comentó.

El Cardenal indicó que se está realizando promoción en los templos para que los fieles acudan a la vacunación.

“Ahora que se indica lo del cubrebocas también lo estamos haciendo, en fin estamos apoyando todo lo que sea prudente y pertinente para evitar contagios y que crezca esta enfermedad”, añadió Robles Ortega.

EL INFORMADOR / J. Velazco

Para contener el brote de sarampión y cortar la cadena de transmisión en Jalisco, el sector salud en el estado reforzó desde esta semana la estrategia de vacunación intensiva mediante el despliegue de brigadas casa por casa en zonas con casos activos, la ampliación de módulos de vacunación masiva y la apertura de puntos extramuros de zonas de alta afluencia, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las acciones se realizan de manera coordinada entre el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Hospitales Civiles de Guadalajara, Servicios Médicos Municipales y otras instituciones que conforman el sector salud.

El objetivo es asegurar que todas las niñas, niños, adolescentes y personas adultas menores de 50 años cuenten con su esquema de vacunación completo, para fortalecer la inmunidad colectiva en el estado.

La dependencia dispone de 40 módulos de vacunación itinerantes extramuros que aplican la vacuna en lugares de alta afluencia como plazas públicas, centros comerciales, oficinas gubernamentales y otros espacios comunitarios.

En Jalisco se tienen registrados mil 183 casos confirmados, así como dos defunciones asociadas a esta enfermedad al 5 de febrero del 2026.

MF