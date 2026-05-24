Tepatitlán recupera su memoria con la restauración del antiguo Hospital del Sagrado Corazón de Jesús

Durante décadas fue un espacio de asistencia, refugio y tránsito para enfermos y viajeros. Hoy, el antiguo Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, en Tepatitlán de Morelos, atraviesa una nueva etapa: la de convertirse en un centro cultural pensado para resguardar la memoria histórica del municipio y, al mismo tiempo, abrir espacio a nuevas formas de encuentro comunitario, creación artística y actividad cultural.

El edificio, uno de los inmuebles históricos más representativos de la región Altos Sur de Jalisco, avanza en un proceso de restauración y rehabilitación que busca devolverle vida sin desprenderlo de aquello que le otorga valor patrimonial: sus muros centenarios, los arcos de piedra, los patios interiores y una arquitectura colonial que sobrevivió al paso del tiempo y a las transformaciones urbanas.

Recientemente estos trabajos de rescate fueron supervisados por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; esta visita, sin duda, volvió a colocar el inmueble en el centro de una conversación que rebasa la obra pública: la discusión sobre qué papel juega el patrimonio histórico fuera de las grandes capitales culturales y cómo puede resignificarse para comunidades contemporáneas.

Cabe señalar que la rehabilitación del inmueble está enfocada en realizar trabajos de restauración que respeten el carácter original del antiguo nosocomio. La intervención, explicaron los encargados de la obra, no pretende modernizar el edificio a costa de su historia, sino conservar sus rasgos esenciales mientras se adapta para albergar nuevas funciones.

El espacio cuenta con una inversión conjunta de 7.69 millones de pesos entre el gobierno estatal y el municipal, mediante recursos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG). A ello podría añadirse una bolsa cercana a cinco millones de pesos para futuras etapas de intervención, según lo adelantado por el Ejecutivo estatal.

Hasta ahora, la restauración ha requerido trabajos estructurales complejos. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ha intervenido muros dañados, sistemas pluviales, impermeabilización de azoteas e instalaciones hidrosanitarias, además de labores de conservación mediante enjarres tradicionales, aplanados y pintura, una técnica que busca respetar la materialidad del edificio y evitar alteraciones incompatibles con su valor histórico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tepatitlán reporta un avance cercano al 90% en instalaciones eléctricas, sistemas de distribución de agua, carpintería, herrería, ventanería y adecuaciones necesarias para el funcionamiento del futuro centro cultural.

Sin embargo, la restauración material representa apenas una parte de la historia. La verdadera apuesta del proyecto está en la posibilidad de transformar un inmueble histórico en un espacio vivo, capaz de generar programación artística y convertirse en un punto de encuentro regional.

El plan cultural contempla que el recinto funcione como sede de talleres de iniciación artística en disciplinas como artes plásticas, música y artesanías tradicionales, además de albergar galerías temporales de fotografía, pintura y escultura vinculadas con la historia y la producción contemporánea.

También se proyecta integrar el espacio a las actividades del Festival de las Artes y la Cultura de Tepatitlán, así como abrir recorridos nocturnos de leyendas y memoria oral que permitan vincular el patrimonio arquitectónico con la identidad local.

El edificio cuenta con arcos de piedra y un patio interior. CORTESÍA

El edificio fue donado a la Federación en 1934 por Bartolo Hernández. CORTESÍA

Construcción de comunidad

Es importante destacar que los trabajos en ese inmueble responden a la necesidad recurrente en las políticas culturales del Estado: descentralizar la actividad artística.

Históricamente, buena parte de la programación cultural institucional en Jalisco se ha concentrado en Guadalajara, mientras municipios del interior han desarrollado una infraestructura limitada o dependiente de festivales temporales.

En ese contexto, el antiguo Hospital del Sagrado Corazón de Jesús podría convertirse en un nodo cultural relevante para la región Altos Sur, un espacio donde confluyan artistas, escritores, talleristas, gestores culturales, estudiantes y habitantes interesados en actividades de formación y divulgación artística.

Cabe señalar que la participación privada también forma parte del proyecto. Un patronato integrado por empresarios y empresarias de Tepatitlán trabaja en la recaudación de recursos destinados al equipamiento de salas y espacios expositivos, con el objetivo de habilitar áreas para conferencias, presentaciones editoriales, muestras de arte, fotografía y actividades comunitarias.

La historia del inmueble añade otra capa de significado al proyecto. El edificio fue donado a la Federación en 1934 por Bartolo Hernández, su propietario original, y durante años operó como hospital atendido por novicias, quienes auxiliaban a enfermos y viajeros que transitaban por la región.

Cabe señalar que en octubre de 2020, el inmueble fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de ser reconocido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura como un edificio de valor artístico.

En noviembre de 2021, el antiguo hospital fue entregado formalmente al Ayuntamiento de Tepatitlán, lo que abrió la puerta a su recuperación con fines culturales.

La pregunta de fondo, sin embargo, rebasa la infraestructura: ¿qué sucede cuando un edificio histórico deja de ser sólo un vestigio arquitectónico y vuelve a insertarse en la vida cotidiana?

El proyecto parece apostar por esa posibilidad. Más que un museo detenido en el tiempo, el antiguo hospital busca convertirse en un espacio habitable para la cultura: un lugar donde la memoria dialogue con el presente y donde la historia del edificio no permanezca encerrada en vitrinas, sino acompañe talleres, exposiciones, conversaciones y encuentros.

En otras palabras, un edificio que durante décadas atendió cuerpos vulnerables podrá ahora abrirse para alojar otra forma de cuidado colectivo: la preservación de la memoria cultural y la construcción de comunidad a través del arte.