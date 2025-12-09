

La Fiscalía del Estado de Jalisco ejecutó ya tres órdenes de aprehensión por el caso del presunto fraude telefónico cometido en Techaluta de Montenegro , donde dos policías municipales entregaron alrededor de 170 mil pesos de la Tesorería y nueve armas de fuego tras recibir indicaciones que aseguran una supuesta deuda por parte del presidente municipal.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que se trata de dos elementos municipales, junto con el taxista que recibió el armamento, ya fueron detenidos y presentados ante el Poder Judicial, luego de que se detectaran inconsistencias en las declaraciones recopiladas.

“En estos momentos se complimentaron tres órdenes de aprehensión. Los dos policías que en su momento dispusieron del dinero de la tesorería y entregaron las armas. Lo que ellos refieren es que recibieron una llamada del presidente municipal. Después unos mensajes para entregar ese dinero y las armas, donde les dan indicaciones”, señaló sobre referido por los elementos.

En este sentido, el Fiscal explicó que, a partir de las primeras indagatorias, se detectaron inconsistencias en la versión de los policías (pues inicialmente se hablaba de un tercero que se había hecho pasar por personal de la Contraloría), lo que llevó a solicitar su captura y la del conductor que tuvo bajo resguardo las armas.

Señaló que los tres ya fueron puestos a disposición del tribunal y que está programada la audiencia de imputación.

“Con base en las investigaciones estamos corroborando precisamente el dicho. De entrada, pues no resultan lógicas ciertas cuestiones que nos aparecieron en la investigación. A raíz de ello es que se pidió la orden de aprehensión de estos dos policías y del taxista que en su momento recibió las armas. Ahorita se pusieron a disposición del Tribunal y parece que mañana es la audiencia de imputación”, señaló el fiscal.

González de los Santos indicó que la acción penal se ejerció por el delito de robo, derivado de la disposición del dinero y del armamento, aunque la investigación seguirá para ubicar a otros posibles involucrados.

Por la tarde la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó la localización de nueve armas en aparente estado de abandono en un tramo carretero del municipio, las cuales, según sus sus características podrían tratarse de las previamente entregadas a criminales.

EE