Tapatíos adoptan a Corea y celebran con pasión su remontada ante Chequia en Plaza de las Américas

La noche mundialista en Guadalajara no necesitó de un boleto al estadio para sentirse como una auténtica fiesta de futbol. En el Public Viewing instalado en Plaza de las Américas, cientos de tapatíos se reunieron frente a la pantalla gigante para seguir el debut de Corea del Sur ante Chequia en su participación mundialista y terminaron convertidos en una afición más del equipo asiático.

Un estadio alterno para la afición tapatía

Desde antes del silbatazo inicial, familias, grupos de amigos y aficionados con camisetas de distintas selecciones comenzaron a ocupar sus lugares. Algunos llegaron por curiosidad, otros por el ambiente de la fiesta mundialistas. Entre banderas, fotografías, comida y el constante sonido de las porras, la plaza se transformó en una pequeña tribuna internacional.

El primer tiempo transcurrió con tensión. Aunque Corea fue el equipo que más insistió al ataque, con llegadas de su capitán Son Heung-min y varias aproximaciones que hicieron levantarse a los asistentes de sus asientos, el gol se negó durante los primeros 45 minutos. La gente reaccionaba con suspiros y aplausos cada vez que los asiáticos se acercaban al arco rival.

“Se siente bien padre estar aquí. A veces creemos que el esto solamente se vive dentro del estadio, pero estar con tanta gente, escuchando los gritos y viendo cómo todos apoyamos al mismo equipo también es parte de la experiencia”, comentó Mariana Torres, arquitecta de 31 años originaria de Guadalajara, quien acudió acompañada de su esposo y sus dos hijos pequeños.

La alegría se congeló por un momento al minuto 59. En una jugada a balón detenido que nació de un saque de banda, el capitán checo Ladislav Krejčí apareció dentro del área y conectó de cabeza para poner el 1-0. La plaza quedó en silencio por unos segundos; algunos se tomaron la cabeza, otros soltaron un “¡no puede ser!”, mientras en las pantallas aparecía la celebración europea.

Pero la reacción de los aficionados no tardó en llegar. En lugar de abandonar el ánimo, comenzaron los gritos de “¡Corea, Corea!” y los aplausos para impulsar a un equipo que, hasta ese momento, había mostrado mayor iniciativa.

Entre quienes seguían el partido con emoción estaba Juan Pablo Hernández, maestro de educación física de 45 años, vecino de Zapopan, quien aseguró que decidió apoyar al conjunto asiático por su estilo de juego.

“Desde el inicio se veía que ellos estaban buscando el partido. Cuando cayó el gol de Chequia pensamos que todo se complicaba, pero la gente aquí nunca dejó de alentarlos. Es increíble cómo un equipo que no es el tuyo termina despertando tanta emoción”, expresó.

Lo que hizo estallar a Zapopan

La recompensa llegó en el complemento. Corea encontró el empate gracias a Hwang In-beom, quien aprovechó el dominio de su selección para devolver la esperanza. El grito de gol retumbó en Plaza de las Américas; hubo abrazos entre desconocidos, niños saltando y celulares al aire intentando capturar el momento.

A partir de ese instante, el ambiente cambió por completo. La afición improvisada coreana comenzó a creer en la remontada. Cada recuperación del balón era celebrada, cada ataque generaba expectativa y el nombre de Son Heung-min se escuchaba una y otra vez entre los asistentes.

La locura llegó al minuto 79, cuando Corea consiguió darle la vuelta al marcador. El segundo gol desató una explosión de alegría en la plaza. Los asistentes brincaron, chocaron las manos y celebraron como si el partido se estuviera jugando a unos cuantos metros de distancia. La selección asiática terminó imponiéndose 2-1 con una remontada que la coloca con sus primeros tres puntos en el Grupo A.

NG