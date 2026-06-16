T-MEC: Revisión del tratado exige más infraestructura y competitividad, advierte la AMPIP

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrolla en un contexto internacional distinto al que dio origen al acuerdo comercial, marcado por cadenas de suministro más resilientes, inversiones más selectivas y una creciente demanda de infraestructura lista para operar, considera la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).

Actualmente, refirió la asociación mediante un comunicado de prensa, México atraviesa una nueva etapa industrial en la que la competitividad dependerá cada vez más de factores como la disponibilidad de energía, agua, conectividad, seguridad y certeza regulatoria, claves para la concreción de las negociaciones.

Durante una conferencia impartida a asociados de la organización, el exsecretario de Economía y ex negociador del T-MEC por México, Ildefonso Guajardo , señaló que las empresas han modificado los criterios bajo los cuales toman decisiones de inversión, especialmente después de las lecciones que dejó la pandemia de COVID-19 y las interrupciones en las cadenas globales de suministro. "La pandemia nos dejó una lección: no sólo vamos a buscar modelos de máxima eficiencia en costos operativos, sino resiliencia en las cadenas de valor", afirmó.

El exfuncionario explicó que el modelo basado exclusivamente en la reducción de costos ha quedado atrás y que ahora las compañías consideran elementos relacionados con la seguridad nacional, la confiabilidad de las regiones donde operan y la capacidad de respuesta ante escenarios de incertidumbre. Bajo ese escenario, consideró que la integración regional seguirá siendo uno de los principales activos de México para mantener su atractivo como destino de inversión. "El futuro es el fortalecimiento de la integración" , señaló Guajardo Villarreal.

El auge inmobiliario industrial en México

La AMPIP indicó que esta visión coincide con la evolución observada en el mercado inmobiliario industrial, donde la demanda de espacios se mantiene, pero acompañada de mayores exigencias en infraestructura y servicios. Actualmente, sus asociados operan más de 477 parques industriales en 28 entidades federativas, con más de 85 millones de metros cuadrados de superficie industrial, alrededor de cuatro mil empresas instaladas y 3.7 millones de empleos vinculados a las operaciones de sus inquilinos.

La asociación destacó además que existen 103 parques industriales en construcción, una cifra que, afirmó, refleja la expansión de la capacidad instalada del país para recibir nuevas inversiones manufactureras y logísticas. También subrayó que 44 por ciento de las empresas instaladas en parques industriales afiliados a AMPIP son de origen estadounidense, lo que evidencia la profundidad de la integración productiva entre ambos países.

Una visión de largo plazo para el T-MEC

Al referirse a los retos que enfrenta México, Guajardo llamó a evitar decisiones enfocadas únicamente en el corto plazo y sostuvo que la competitividad industrial debe construirse con una visión de largo alcance. "Este juego es de mediano y largo plazo", manifestó el exfuncionario.

Así, ante la próxima revisión del T-MEC, la AMPIP sostuvo que el desafío para México será consolidar condiciones que permitan aprovechar las oportunidades derivadas de la integración económica de América del Norte , fortaleciendo aspectos como la energía, la seguridad hídrica, la infraestructura logística, la simplificación administrativa y la certeza regulatoria para las empresas que buscan establecer o ampliar operaciones en el país.

NG