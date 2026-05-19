Autoridades estatales supervisaron los trabajos que realiza la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para la habilitación de un patio que dará servicio a usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y que puedan acceder a vehículos de plataforma de forma segura y controlada.

En marzo, la Secretaría de Transporte (SETRAN), presentó el plan para la construcción de un patio de ascenso que permitirá acceder al servicio de transporte de forma segura, cómoda y ágil.

El patio, habilitado en la gasa ubicada bajo el paso elevado de ingreso y salida del aeropuerto, cuenta con un avance de 85%, tendrá capacidad hasta para 60 vehículos de manera simultánea, iluminación, seguridad, servicio de baños y zona de espera.

El mandatario estatal refirió que quienes salgan del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y busquen abordar un vehículo de plataforma, podrán tomar una ruta de transporte que pasará afuera de la terminal aérea.

"Baja un pasajero del avión, sale directamente hacia la zona donde están las salidas, va a caminar 30 metros y llegará a un sistema de transporte con aire acondicionado, que lo va a llevar a este lugar".

Los usuarios podrán pedir este servicio de transporte con seguridad para sus traslados en el Área Metropolitana de Guadalajara u otros puntos de la entidad.

La medida ya fue presentada y aprobada por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal.

El gobierno estatal afirmó que el proyecto ha sido socializado con las empresas de transporte por plataforma autorizadas en Jalisco como Uber, DiDi e InDrive, además de representantes de distintas asociaciones de conductores, quienes han considerado positiva esta medida al permitirles operar en condiciones más seguras, ordenadas y dentro del marco legal aplicable.

David Zamora, secretario de Infraestructura y Obra Pública, precisó que con la obra se aprovechará el predio donde estará el estacionamiento para vehículos de plataforma, y que las medidas de seguridad para los usuarios y conductores de vehículos darán mayor confianza en la prestación del servicio.

Entre los trabajos realizados destacan la conclusión de la carpeta asfáltica del estacionamiento, además de avances en la consolidación del muro perimetral, instalación de malla de protección, construcción de casetas de ingreso, cubiertas para las áreas de descenso, vialidades internas y el área de baños para usuarios.

El proyecto contará con dos bahías, una destinada al descenso de pasajeros provenientes del aeropuerto y otra para el ascenso hacia los vehículos de plataformas acreditadas.

"Todo el perímetro, va a estar monitoreado con circuito cerrado, está bardeado con un sistema de control que únicamente los vehículos registrados van a poder tener acceso. Esto es muy importante, solamente los vehículos registrados", agregó David Zamora.

Diego Monraz, secretario de Transporte, precisó que los camiones que conectarán desde la salida del aeropuerto al estacionamiento para vehículos de plataforma tendrá una frecuencia de paso de 5 minutos, con un servicio será gratuito.

En este espacio únicamente se permitirá el ascenso de pasajeros hacia vehículos de plataforma, mientras que el descenso en el aeropuerto continuará operando como hasta ahora, ya que dicha actividad no se encuentra restringida por la regulación federal vigente.

Sobre Carretera a Chapala, correrá el sistema BRT, una nueva línea de electromovilidad que conectará Periférico sur con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara mediante un corredor de 6 kilómetros operado con unidades eléctricas y que contará con 8 estaciones, 10 puentes peatonales y túneles de interconexión estratégicos que permitirán el paso continuo de las unidades sin interferir con el tránsito vehicular, fortaleciendo la seguridad vial y la conectividad metropolitana.

El túnel de interconexión de Periférico registra un avance cercano a 90% y contará con un carril exclusivo por sentido a lo largo de 750 metros lineales. Mientras que el túnel de conexión hacia el aeropuerto presenta un avance de 95% y tendrá una longitud de 360 metros lineales.

MF