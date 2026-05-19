El operativo que desplegaron autoridades federales durante la mañana de este martes dejó saldo de dos personas tras un cateo a cinco fincas de la zona, con aseguramiento de armas y drogas.

Cateos en cinco inmuebles de Guadalajara

Fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que informó sobre los resultados de dicho operativo desplegado en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los agentes federales lograron identificar los cinco inmuebles posiblemente relacionados con actividades ilícitas en la colonia Jardines de Santa Isabel, en el municipio de Guadalajara, mismo que alertó a vecinos de la zona, quienes observaron extrañados la movilización de las autoridades.

Participaron FGR, SSPC y Marina

Derivado de las investigaciones, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR y SSPC, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Marina), se constituyeron en las inmediaciones de los inmuebles ubicados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en Guadalajara.

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En dichos lugares, los elementos federales ejecutaron las órdenes de cateo y lograron la detención de José "N" y Jorge "N", ambos probables integrantes de un grupo delictivo con presencia principalmente en Jalisco.

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Aseguran armas, drogas y alcohol presuntamente adulterado

Como resultado de los operativos, también se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas; además, vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

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A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Recuerdan operativo previo en San Andrés

Apenas el pasado 1 de marzo se dio a conocer otro operativo realizado por autoridades federales en la colonia San Andrés, también en Guadalajara. La movilización incluyó varias unidades del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como un helicóptero oficial que, en conjunto, resguardaron la calle Gigantes.

Sin embargo, a diferencia de esta ocasión, no se emitió información alguna sobre el hecho, ni el día del operativo ni en las semanas posteriores.

EE