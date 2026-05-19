El colectivo de búsqueda Madres Buscadoras de Jalisco sigue localizando restos humanos en una fosa clandestina ubicada en la colonia Las Pintitas, en el municipio de El Salto.

Suman más de 60 bolsas con restos humanos

De acuerdo con la líder del colectivo de búsqueda, Ceci Patricia Flores, hasta el corte de este martes suman cerca de 61 bolsas con restos humanos, tres cuerpos completos y múltiples restos calcinados, que fueron parte de los hallazgos que hicieron durante la jornada de búsqueda de este 19 de mayo en la fosa.

La fosa clandestina fue localizada por el colectivo de búsqueda desde el pasado 25 de abril y desde entonces, han llevado a cabo trabajos de extracción de restos humanos.

Colectivos trabajan con apoyo de autoridades

El colectivo ha tenido el apoyo de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

Además, el pasado sábado hubo presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes acompañaron a algunas integrantes del colectivo de búsqueda.

También realizan búsquedas en Lagos de Moreno

El colectivo ha llevado a cabo una jornada de búsqueda también en otros puntos de Jalisco, por ejemplo, desde el pasado domingo se trasladaron al municipio de Lagos de Moreno, donde reportaron el hallazgo de presuntos crematorios clandestinos que presuntamente eran utilizados para la desaparición de víctimas, incluso, afirmando que tenían huellas de reciente combustión.

Estaremos subiendo los videos que logramos hacer el día de ayer en nuestro hallazgo en lagos de Moreno Jalisco informando todo lo que se vivió en ese lugar de terror para esas personas que perdieron la vida y que quizá muchas de ellas nunca jamás volverán a casa por la magnitud… pic.twitter.com/hUUAlXw9zu— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 18, 2026

El hallazgo se dio en la comunidad de Plan de los Rodríguez, en una zona de la cual habían recibido reportes anónimos que alertaban sobre inhumaciones clandestinas.

Autoridades descartan indicios de reclutamiento criminal

Sobre dicho hallazgo, el coordinador Estratégico de Seguridad del Estado, Roberto Alarcón, aclaró que, hasta el momento, el lugar no ha dado muestras de haber sido un centro de reclutamiento criminal, pero explicó que los restos calcinados complicarían la identificación genética.

"El espacio sí es grande, pero tampoco se ha encontrado algún indicio de que pueda o pudo haber sido algún centro que reclutamiento, no ha habido ningún indicio en ese sentido. Seguiremos procesando el lugar, es amplio efectivamente y más adelante podemos darles información a todos ustedes.

"Es grave pues es deterioro, calcinados, tal vez por ahí pues restos sí óseos, pero de diferentes tamaños y medidas y eso ya en sí es complicado para el análisis genético", dijo.

Y pidió a los colectivos respetar el acuerdo con las autoridades y notificarles cuando realicen jornadas de búsqueda.

EE