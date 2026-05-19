Impulsan nuevas herramientas digitales para trámites judiciales

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) aprobó durante una sesión ordinaria la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que buscan optimizar tanto su operatividad institucional como la atención directa a la ciudadanía.

El objetivo del Supremo Tribunal es consolidar la transformación digital de la impartición de justicia en Jalisco.

Por esa razón y para sumar a la estrategia de evolución y modernización, el presidente del Poder Judicial del Estado, José Luis Álvarez Pulido, junto con magistradas y magistrados determinaron la implementación del Módulo Ciudadano del Sistema de Gestión Estadística y Organización "SISGEO Ciudadano", con el cual, se permitirá consultar, dar seguimiento y realizar trámites en tocas de Materia Penal, validados con firma digital (FIREL o e.firma del SAT).

"Esta actualización permitirá dar apertura a usuarias y usuarios para presentar promociones, recibir notificaciones y, desde luego, interactuar en tiempo real con las diversas salas en Materia Penal de este Tribunal".

Para utilizar esta herramienta, bastará con ingresar al portal oficial ciudadano.stjjalisco.gob.mx con un usuario y contraseña.

El registro para obtener estas claves de acceso podrá realizarse de manera presencial a partir del próximo 20 de mayo, esto contará con la autorización de la Secretaría de Acuerdos de la Sala Penal correspondiente.

En acuerdo general plenario también se votó la puesta en marcha de la plataforma de Comunicación Electrónica Judicial y Administrativa (CEJA) y su respectivo Manual de Personas Usuarias Autorizadas.

Esta herramienta permitirá el envío y recepción de oficios electrónicos entre las áreas jurisdiccionales y administrativas del Supremo Tribunal, también con uso FIREL, generando además acuses electrónicos automáticos, trazabilidad documental y consulta histórica de comunicaciones.

Con su implementación, el Supremo Tribunal busca avanzar significativamente en la reducción de procesos físicos y el uso de papel.

Esto optimiza los tiempos de respuesta institucionales, en congruencia con las políticas de austeridad, innovación tecnológica y sostenibilidad impulsadas al interior del Poder Judicial.

Las nuevas herramientas entrarán en operación a partir del 1 de junio de 2026 para facilitar el acceso a la justicia y para garantizar su correcta operación, se brindará atención y capacitaciones continuas al personal y usuarios.

Ambas plataformas fortalecen el modelo de Evolución Judicial impulsado por la actual administración, consolidando un Poder Judicial más eficiente, transparente y acorde a las exigencias actuales.

MF