Socavón en Tlaquepaque se abre de nuevo; vecinos siguen afectados

Este martes 31 de marzo, en la calle Rayón del municipio de San Pedro Tlaquepaque, el pavimento volvió a romperse tan solo un día después de que un socavón fuera tapado de manera provisional, en una obra que abarcará la calle completa, con un costo estimado de 5 millones de pesos.

Había polvo, lodo y pavimento levantado, ya no estaba el mal olor que durante semanas dejó el agua estancada, pero el problema seguía ahí abierto de nueva cuenta.

Entre la maquinaria seguían pasando niños que salían de la escuela, señoras con mandado y vecinos que a pesar de la obra, tenían que seguir entrando y saliendo de sus casas, haciéndolo de forma peatonal. La situación no parecía la de una emergencia, sino la de un problema que según los propios colonos, ya llevaban semanas reportando al SIAPA.

Autoridades anuncian rehabilitación integral con inversión millonaria

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque informó que el socavón tiene una profundidad aproximada de 4.5 metros y que la intervención se aprovechará para reacondicionar toda la calle Rayón, con una inversión cercana a cinco millones de pesos. La obra anunciada por las autoridades municipales, tendrá una duración aproximada de tres meses.

Pero para los vecinos que viven ahí, la afectación se mide en la forma en que les perjudica, no poder salir en carro, en perder el paso de un lado a otro de la calle, en el polvo que se levanta y en la incertidumbre de no saber si esta vez sí se va a resolver el problema de fondo.

Hundimientos y fallas previas en la calle

Una vecina de la calle afectada, contó que desde hace al menos tres semanas comenzaron a reportar afectaciones. El agua se estancaba constantemente, el olor era como de agua turbia y por seguridad, ya habían optado por salir por el otro lado de la calle. Lo que el lunes terminó por abrirse como un socavón, para ellos era un problema que llevaba semanas.

“Ayer lo taparon, pero van a aprovechar para arreglar toda la calle porque vieron que estaba mal, las tuberías podridas, oxidadas y hasta mal colocadas. Hace 3 semanas pasó el camión de la basura y se hundió”, relató.

Ese momento confirmó lo que varios vecinos ya comentaban, el problema no estaba solamente en el socavón, sino debajo de toda la calle, en la cual señaló, no le había tocado ver una restructura integral en todos los años que llevaba viviendo en la zona.

“Sí da miedo porque en esta calle siempre hay problemas, ya van varias veces que parchan a lo largo de la calle, igual por pequeños hundimientos. Llevo 50 años viviendo aquí y es la primera vez que van a hacer una rehabilitación bien hecha”, agregó.

Viviendas afectadas y falta de atención previa

A unos pasos del socavón vive Yolanda Montes Hernández, ya que su casa da directamente hacia la zona en trabajos. Desde ahí ha seguido el problema desde antes de que se hiciera visible. Contó que desde hace cuatro semanas ya se acumulaba agua en la calle y que el hundimiento del camión de la basura terminó por evidenciar lo que había debajo.

En su caso, el constante deterioro de la zona no es nuevo. Recordó que hace aproximadamente año y medio también tuvo afectaciones, cuando su casa y la banqueta comenzaron a hundirse. En ese momento, dijo, personal del SIAPA acudió a intervenir exclusivamente a su casa, pero sin notar que el problema era de toda la calle.

Corte de agua y obras complican aún más la situación

Este martes el mal olor ya no estaba, pero sí otras afectaciones. Yolanda dijo que con la reapertura de la obra ya no puede sacar su carro y que, además, le cerraron la toma de agua sin previo aviso.

“Me cerraron la toma de agua y no me avisaron ayer, cuando estaban haciendo los trabajos, hoy están volviendo a abrir el socavón para que me abran la toma”, explicó.

Vecinos temen por tuberías de gas ante el hundimiento

A pesar de eso, dijo que no se opone a la obra, siempre y cuando esta vez el arreglo sea de fondo independientemente del tiempo que tarden en hacerla, ya que el problema no solo es en la zona del socavón, sino en toda la calle.

Sin embargo, su preocupación no se queda solamente en el pavimento o en el agua. También mencionó que en esa zona se encuentran tuberías de gas, lo que ha incrementa entre los vecinos la sensación de miedo y hace que el hundimiento se perciba como algo más serio que una reparación.

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, informó que la intervención está siendo inmediata y que el daño efectivamente exhibe un deterioro mayor en la infraestructura subterránea de la calle. El municipio sostuvo que la reparación será integral y no sólo en el área del socavón.

MF