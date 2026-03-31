La Policía de Zapopan informó que un total de 6 personas fueron detenidas durante el partido de repechaje de la Copa Mundial 2026 que se disputó la tarde de este martes en el estadio AKRON entre las selecciones de Jamaica y República Democrática del Congo, en el municipio zapopano.

La policía municipal de Zapopan detalló que el saldo preliminar es de 6 personas detenidas por faltas administrativas y otras causas, mismas que fueron remitidas ante el Juez Cívico Municipal.

La corporación municipal informó que 2 de las personas detenidas fueron por falta administrativa mientras que las otras 4 personas fueron remitidas ante el Ministerio Público por querellas entre ambas partes debido a riñas.

Aunque en general, el operativo tuvo saldo blanco, sin mayores incidencias.

El partido estuvo marcado por la presencia de miles de asistentes, sobre todo, resaltando el apoyo de la porra mexicana como la afición de la selección de la República Democrática del Congo, combinado nacional que se alzó con el triunfo por 1-0 ya en los tiempos extra.

La selección africana se hizo notar con fuerza en las inmediaciones del Estadio AKRON, con basta presencia de jerseys y vestimentas tradicionales quienes llenaron de color azul los alrededores del inmueble, dando vida al ambiente del repechaje mundialista. Al ritmo de sus canciones típicas y entre cánticos de apoyo, los seguidores africanos demostraron que la pasión no entiende de distancias.

La República Democrática del Congo tendrá que competir en el penúltimo sector del Mundial junto con Portugal, Colombia y Uzbekistán, dentro del Grupo K de la Copa del Mundo; con muchos jugadores viendo actividad en diferentes ligas importantes de Europa, el sueño de pasar de la fase de grupos, incluso como uno de los terceros lugares, podría convertirse en realidad.

MF