SIOP rehabilita la avenida Lázaro Cárdenas en la ZMG

Con el objetivo de mejorar la movilidad, incrementar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura urbana, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), del Gobierno de Jalisco, dio a conocer que realiza la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, en los tramos que cruzan por Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

La intervención, dijo en un comunicado, contempla un corredor de 13 kilómetros, desde la calle Río Seco hasta la avenida Mariano Otero, incluidos puntos estratégicos como el Nodo Colón y el óvalo de la carretera a Chapala, a la altura de El Tapatío.

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"Actualmente, se trabaja en los ocho puentes vehiculares que forman parte de este trayecto, caracterizado por su alto flujo vehicular", dijo la SIOP en el comunicado.

José María Goya Carmona, Subsecretario de Infraestructura Social de SIOP, informó que los trabajos contemplan la corrección de deformaciones, fresado y reposición de carpeta asfáltica, así como la colocación de una nueva superficie de rodamiento.

La dependencia trabaja en coordinación con la Policía Vial para garantizar el respeto a los cierres parciales y la adecuada canalización del tránsito hacia carriles laterales, para reducir afectaciones y mantener la movilidad con el menor impacto posible.

Estos son los trabajos previstos

Como parte de estas acciones, la dependencia concluyó una intervención estratégica en el nodo del Álamo Industrial, en los carriles centrales de la Calzada Lázaro Cárdenas, —en su cuerpo norte y sur—, para abarcar una longitud total de 2 kilómetros.

En dicho punto se realizaron trabajos de bacheo profundo y superficial en los cuatro carriles, para atender una de las zonas con mayor carga vehicular del Área Metropolitana de Guadalajara.

En el cuerpo sur, con sentido de poniente a oriente, se rehabilitó la base estructural con la incorporación de 30 por ciento de material de banco, lo que permite fortalecer la capacidad de carga y prolongar la vida útil del pavimento. Posteriormente, se colocó una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor.

En tramos subsecuentes, se ejecutó microfresado de 2.5 centímetros y la colocación de nueva carpeta de rodamiento de entre dos y tres centímetros.

En el cuerpo norte, tras realizar bacheo profundo, se retiró la carpeta deteriorada para sustituirla por una nueva superficie asfáltica de entre dos y tres centímetros, lo que brinda condiciones más estables, seguras y confortables para la circulación.

Omar Paredes Flores, Director General de Infraestructura Carretera de SIOP, explicó que la intervención responde al desgaste natural, derivado del intenso tránsito que registra esta vialidad.

“La avenida Lázaro Cárdenas es uno de los principales accesos al Área Metropolitana de Guadalajara y una conexión estratégica con el aeropuerto y las carreteras del centro del país; por ello, estas acciones son fundamentales para mantener su operatividad y seguridad” , indicó.

De manera complementaria, SIOP mantiene frentes activos para la reposición de luminarias, barreras metálicas, balizamiento, señalamiento horizontal e instalación de vialetas en los tres municipios, con avances importantes en distintos puntos de intervención, finalizó el comunicado.

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NA